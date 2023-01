Lyt til artiklen

Sara Khadems valg har fået store konsekvenser.

Den iranske skakstjerne kan nemlig ikke vende tilbage til sit hjemland lige foreløbig, og derfor er hun i stedet flygtet til Spanien.

Det skriver det spanske medie El País.

Årsagen er, at den 25-årige skakspiller, der har det fulde navn Sarasadat Khademalsharieh, tidligere på ugen lavede en åbenlys protest mod regimet i Iran, der holder fast i de traditionelle iranske traditioner, som blandt andet foreskriver, at kvinder skal dække håret til.

Ved VM i lynskak i Almaty, Kasakhstan, havde hun derfor besluttet at smide sin hijab, som hun ellers har brugt for at dække håret til, når hun tidligere har deltaget i skakturneringer.

En beslutning, der bestemt ikke er faldet i god jord hos regimet i Iran, som de seneste måneder har slået hårdt ned på atleter, der støtter de store protester, der finder sted i landet i øjeblikket.

Regimet ønsker nemlig at straffe den iranske skakspiller hårdt, hvis hun sætter sine ben i landet igen.

Siden oktober har der været regelmæssige protester mod undertrykkelse af kvinder i Iran.

Inden den åbenlyse aktion tidligere på ugen havde Sara Khadem i forvejen fået indrejseforbud i hjemlandet efter at have støttet protesterne.