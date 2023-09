Viaplay har allerede gennemført en smertefuld fyringsrunde denne sommer.

Men ifølge dansk sportsøkonom vil det koste yderligere job hos streaminggiganten, hvis det ikke lykkes at forlænge Champions League-rettighederne.

Han vurderer desuden, at det vil føre til en højere pris, hvis det omvendt skulle lykkes at forlænge rettighederne til at vise verdens mest prestigefyldte klubturnering.

Hos Viaplay Group afviser man imidlertid over for B.T. begge dele.

Hos Viaplay Group har man netop forlænget aftalen med Divisionsforeningen, så man nu kan vise superligafodbold hver uge helt frem til sommeren 2030 – sammen med TV 2.

En anden af de helt store fodboldrettigheder, den engelske Premier League, sidder Viaplay Group allerede på helt frem til 2028.

Men rettighederne til verdens største klubfodboldturnering, UEFA Champions League, udløber efter denne sæson, og nu venter et nervepirrende spil for både Viaplay Group og danske fodboldseere.

Viaplay Group forventer, at rettighederne går i budrunde blandt de interesserede købere her til efteråret.

Og over for B.T. har Kim Mikkelsen, som er SVP for sport hos streaminggiganten, bekræftet, at man meget gerne vil forlænge et samarbejde, som foreløbigt har varet siden turneringens første kamp for mere end 30 år siden.

Ønsket er forståeligt, for hvis det ikke lykkes Viaplay at forlænge aftalen med UEFA om Champions League, så vil det få konsekvenser for de ansatte, som allerede denne sommer har været igennem en hård fyringsrunde.

Det vurderer i hvert fald sportsøkonom Jesper Jørgensen, som er COO og partner hos Deloitte.

»Det vil selvfølgelig få konsekvenser, hvis de mister så vigtig en rettighed. Det vil være afgørende for, hvordan de driver deres forretning,« siger Jesper Jørgensen til B.T.

»Blandt andet vil det givetvis få indflydelse på, hvor mange ansatte, de skal have,« tilføjer han.

Jesper Jørgensen konstaterer, at Viaplay i givet fald er nødt til at tilpasse forretningen og overveje, hvad der så skal ske.

»Det vil være ansvarlig ledelse. For der er ikke noget andet, de kan købe, der har samme værdi, hvis det skal være sport,« siger han.

B.T. har talt med Viaplay Groups EVP og CEO Danmark Lars Bo Jeppesen om netop dette scenarie.

Hvad sker der, hvis Viaplay ikke forlænger med Champions League - skal der så fyres nsatte?

»Vi får Champions League. Men det var ikke et svar på dit spørgsmål. Hvis vi ikke får Champions League, så medfører det ikke afskedigelser. Jeg vil ikke sidde over for dig og spekulere i det,« siger Lars Bo Jeppesen.

»Det svarer til, at vi spørger en træner om, hvad der sker, hvis han taber. Det vil han ikke forholde sig til før kampen, men så kan vi vende tilbage bagefter, hvis han har tabt,« forklarer Lars Bo Jeppesen desuden.

Lars Bo Jeppesen pointerer, at Viaplay sidder på to af de øvrige store fodboldrettigheder, Premier League og Superligaen, samt på Formel 1, som også er blandt de mest attraktive på det danske sportsmarked.

Lars Bo Jeppesen, den nyudnævnte EVP og CEO Danmark. Foto: Viaplay Group Vis mere Lars Bo Jeppesen, den nyudnævnte EVP og CEO Danmark. Foto: Viaplay Group

Netop de rettigheder har været dyre at sikre for Viaplay, vurderer både Jesper Jørgensen og Claus Bülow Christensen, som er medieanalytiker ved Copenhagen Future TV.

»Eksempelvis Superligaen er ganske givet også voldsomt dyr, og det er den jo, fordi den er en ret sikker investering,« siger Claus Bülow Christensen.

»De kan forvente at få pengene hjem. Der er drama hele tiden og en opadgående spændingskurve hele året, så der er meget, der taler for, at det skal være dyrt.«

»Det ved dem, der sidder på rettighederne jo også godt, og det kan nærme sig griskhed, for streamingtjenesterne er jo nødt til at have de rettigheder. Så må de efterfølgende lægge 10, 20 kroner oveni abonnementet,« forklarer han.

Jesper Jørgensen peger på, at Champions League fra 2024 skal afvikles i et nyt format.

»Bare det, at der er et nyt format med flere kampe, gør alt andet lige, at der er lagt op til, at det bliver dyrere end sidste gang. Men hvor meget, det ved jeg ikke,« siger Jesper Jørgensen.

I samme boldgade spåede B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen i forbindelse med superligaaftalen i sidste uge, at det ville føre til stigende priser på de tv- eller streamingpakker, hvor dansk topfodbold er inkluderet.

Men ifølge Lars Bo Jeppesen behøver Viaplay-kunderne imidlertid ikke frygte prisstigninger.

Hvis de kommer, bliver det i hvert fald ikke med Champions League-rettighederne som begrundelse.

»Ikke umiddelbart. Men jeg ville ønske, at jeg var immun overfor, hvad der sker i verden omkring os, hvor vi har set prisstigninger på snart sagt alt,« siger Lars Bo Jeppesen.

»Men det er ikke noget, vi kigger ind i lige nu. Det handler hele tiden om at finde et prispunkt, hvor vi kan have godt indhold, som kunderne er villige til at betale for,« forklarer han.

Dette års udgave af Champions League, som altså fortsat sendes hos Viaplay, sparkes i gang med første runde af gruppespillet tirsdag og onsdag den 19.-20. september.

De danske mestre FC København havnede i årets lodtrækning i pulje A og står over for Bayern München, Manchester United og Galatasaray.