Politik kan være en beskidt affære. I særdeleshed i USA og i endnu højere grad, når det involverer Donald Trump.

Den tidligere præsident har gjort en politisk karriere ud af at tilsvine sine modstandere og kritikkere, og nu, hvor han igen fører valgkamp, fortsætter det. Men for nylig skete det, at Trump smagte sin egen medicin.

Igen og igen har Trump gjort tykt grin med Biden for at virke forvirret eller sige noget forkert. Han er gået så langt som til at påstå, at 81-årige Joe Biden er dement og har givet ham øgenavnet »Sleepy Joe«.

Nu har Trumps modstander ved primærvalget Nikki Haley givet ham samme behandling.

»Vi kan ikke have en til, hvor vi stiller spørgsmål ved, om de er mentalt sunde nok til at gøre det.«

Nikki Haley påpeger med sin kommentar, at USA ikke kan have to mentalt usikre præsidentkandidater. Der er talrige eksempler på, at både Biden og Trump virker til at være forvirrede. Og i fredags ramte det Trump.

Under et vælgermøde i New Hampshire sagde Trump noget sludder om stormløbet på Kongresen i 2021.

77-årige Trump fik nemlig forvekslet Nikki Haley med politikeren Nancy Pelosi.

»Nikki Haley, I ved, at de, I ved, at de ødelagde alle informationerne (...) Alt sammen, fordi Nikki Haley er ansvarlig for sikkerheden. Vi tilbød hende 10.000 soldater fra Nationalgarden,« lød det fra Trump.

Men Nikki Haley har overhovedet intet at gøre med stormløbet på Kongressen, som Trump talte om.

I don t agree with Nikki Haley on everything, but we agree on this much: She is not Nancy Pelosi. pic.twitter.com/hjNgmcrwAP — Joe Biden (@JoeBiden) January 21, 2024

Hun er hans modkandidat som Republikanernes præsidentkandidat og har tidligere været FN-ambassadør under Trumps regering. Hun har sågar aldrig siddet i Kongressen. Trump skulle formentlig i stedet have tænkt på demokraternes Nancy Pelosi, tidligere formand for Repræsentanternes Hus.

Kampagneanalytiker for Kongressen.dk og USA-kender Camilla Sebelius Winther vurderer, at Nikki Haley udnytter muligheden for et angreb på Trumps mentale helbred før det afgørende valg i New Hampshire.

»Det er noget af det mest aggresive, vi har set i hendes kommunikation indtil nu,« siger hun.

»Det viser, at der er meget på spil for Nikki Haley.«

Ifølge Camilla Sebelius Winther har det dog ingen betydning for Trumps vælgerbase, at Nikki Haley udstiller ham som værende alt det, Trump i årevis har anklaget Joe Biden for. Forvirret og for gammel til jobbet.

»Det vil ikke ændre noget for Trump-vælgerne. Hun taler til tvivlerne ved at tale modkandidaten ned.«

Det samme mener Niels Bjerre-Poulsen, som er lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU.

»Det tyder på, at en betragtelig del af Trumps vælgere er resistente over for kritik af ham,« siger han.

Efter Ron DeSantis senest har trukket sig fra primærvalget og nu peger på Trump, vurderer Camilla Sebelius Winther ligesom meningsmålingerne, at Trump vinder primærvalget og bliver præsidentkandidat.

»Det ser ikke lyst ud for Nikki Haley, selvom hun har haft en fin kampagne.«

Præsident Biden, som kan ende med at skulle stå over for Trump igen ved præsidentvalget, har også udnyttet den åbenlyse mulighed til at gøre grin med Trump, efter han fik rodet godt rundt i navnene.

'Jeg er ikke enig med Nikki Haley i alt, men vi er enige om det her: Hun er ikke Nancy Pelosi,' skriver han på det sociale medie X, hvor han også har delt en video med en række klip af Trump, der sludrer forkerte ting.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen er spørgsmålet om alder og mentalt helbred ikke et emne, som han ønsker skal fylde for meget. På den anden side kan det være en fordel, at Trump nu i stedet bliver udsat for det samme.

»Det er et strategisk valg, at Biden også er gået med på den. Muligheden har næsten været for god.«