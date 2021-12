Forholdene for sygeplejerskerne ansat på Odense Universitetshospital er mildest talt nedslidende og kan være direkte ødelæggende. Det har flere sygeplejersker tidligere fortalt til B.T.

Tirsdag var der så lagt i støbeskeen til, at flere tusinder ville sige fra overfor de kummerlige arbejdsvilkår. Sygeplejersker i massevis forventedes at opsige deres stilling.

Men ifølge Odense Universitetshospital gik det ikke ligefrem, som man havde forventet. Kun én sygeplejerske fra Odense lagde nemlig sin opsigelse i tirsdags.

Det oplyser OUH i en mail til B.T.

Noget tyder altså på, at det ikke helt var alle, som var klar til at følge i sygeplejersken Luca Pristeds fodspor. Han valgte nemlig at lægge sin opsigelse sidste tirsdag og håbede, at sygeplejersker i massevis ville følge trop.

I Odense var der dog som nævnt ikke den helt store opbakning at hente.

»Jeg står ved mit valg. Nogen gange må man gå forrest, også selvom man gør det alene,« slår Luca Pristed det fast overfor B.T.

Det betyder imidlertid ikke, at der i alt kun én sygeplejerske fra OUH, som har taget den yderste konsekvens og forladt sin stilling i håb om bedre vilkår et andet sted. Men blot at kun én valgte at gøre det sidste tirsdag.

Allerede i begyndelsen af september kunne B.T. fortælle om sygeplejersker, der tog grædende hjem fra arbejde hver dag. Sygeplejersker, der ønskede at optræde anonymt af hensyn til at beholde deres arbejde, fortalte, at de ofte har så travlt, at de overser alvorlige symptomer.

En problemstilling, der på ingen måde kom bag på fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne på OUH Betina Kristensen.

»Det kan jeg sagtens genkende, og det er et generelt billede på mange af vores døgnbemandede afsnit,« sagde Betina Kristensen dengang.

En lille måned senere kunne B.T. så fortælle om sygeplejersken Mie Louise Post Kirkegaard, der valgte at opsige sin stilling. Hun ønskede ikke længere at spille hasard med patienternes liv.

»Jeg var megaked af det, da jeg kørte hjem den aften. Men det var også en lettelse. En sten, der blev fjernet fra mit hjerte,« fortalte hun dengang m sin opsigelse.

Siden har B.T. bragt flere historier om Odense Universitetshospitals sygeplejersker, der ikke har mere at give af. Fire gange har sygeplejerskerne nedlagt arbejdet i en time, de har gennemført strejke og berettet om deres svære arbejdsvilkår i pressen.

Men indtil videre uden den bedring, som de selv havde ønsket.

Stine Engelhardt arbejder som ænestesisygeplejerske og fortæller, at hendes kolleger snart ikke har mere at give af. Foto: Amanda Kieler Andersen.

Senest kom det frem, at der i øjeblikket mangler 40 sygeplejersker på OUH's intensivafdeling.

»Folk arbejder langt ud over fuld tid, og der er ingen udsigter til afspadsering i den nærmeste fremtid. Vi er inde i en enormt ond cirkel,« sagde blandt andet anæstesisygeplejersken Stina Engelhardt til B.T. under den tredje arbejdsnedlæggelse i slutningen af november.

OUH's ledelse har flere gange anerkendt, at man står med en reel problemstilling. Derfor nedlagde man blandt andet en såkaldt taskforce, der kom med en række forslag til, hvordan det kan sikres, at sygeplejerskerne får mere tid til de sygeplejefaglige kerneopgaver.

»Det er gode initiativer, taskforcen er kommet med. Og der er også initiativer, der vil have en effekt på kort sigt,« sagde den sygeplejefaglige direktør på OUH Mathilde Schmidt-Petersen om taskforcens arbejde.