»Man har hørt før, at folk siger ‘hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, må du smutte', og det er jo så det, vi gør nu.«

Sådan lyder det fra Luca Pristed, der til daglig arbejder som sygeplejerske på Rigshospitalet.

Han – blandt mange andre – har længe forsøgt at råbe politikerne op og få dem til at handle på den store sygeplejerskemangel og de problematiske arbejdsvilkår, de er underlagt.

Det er blandt andet foregået med strejker og arbejdsnedlæggelser, men det har endnu ikke ført til konkret handling fra politikernes side.

Da Mette Frederiksen på et coronapressemøde mandag appellerede til, at sygeplejerskerne »yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede. Men også en ekstra indsats igen,« flød bægeret over.

Luca Pristed er sygeplejerske og derudover også talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser. Foto: Privat.

»Jeg blev sur, frustreret og rasende over, at det er den holdning, man møder,« fortæller Luca Pristed og fortsætter:

»Vi mangler ressourcer og medarbejdere, og så bliver vi mødt med ord om, at vi bare må arbejde ekstra hårdt for, at det hele kan køre rundt. Det er decideret hyklerisk fra politikernes side af.«

Nu er Luca Pristed ude med en opfordring.

Det er, siger han, en form for sidste, desperat handling, sygeplejerskerne kan gøre for at vække politikerne: Han opfordrer til, at alle sygeplejersker kollektivt siger op 30. november.

Synes du, en kollektiv opsigelse er det rette at gøre?

På den Facebook-begivenhed, Luca Pristed har oprettet til formålet, er der foreløbigt over 1.000, der har markeret sig som 'interesserede'.

Han håber på, at det får samme effekt, som det gjorde i Finland i 2007, hvor ansatte i sundhedsvæsenet fik en lønstigning på mellem 22 og 28 procent, efter de kollektivt sagde op.

Luca Pristed synes ikke nødvendigvis, det er den rigtige måde at løse det på, men det er den eneste måde, han føler, er tilbage.

Hos Dansk Sygeplejeråd, som er en fagforening for danske sygeplejersker, tager de afstand fra opfordringen.

»Jeg og vi forstår alle de frustrationer, der ligger til grund for en sådan opfordring. Vi forstår godt følelsen af afmagt,« siger næstformand Dorthe Boe Danbjørg og fortsætter:

»Men som organisation er vi nødt til at tage afstand fra det.«

Hun forklarer, at den kollektive opsigelse vil være det, der kaldes et kollektivt kampskridt, og det er overenskomststridigt, hvilket kan føre til en tur i Arbejdsretten og en bøde.

Desuden mener hun også, at løsningen er dialog, forhandling og ikke mindst handling fra politikerne.

»Vi synes også, tingene går for langsomt, men vi synes også, vi skal holde os indenfor de spilleregler, der er.«

Luca Pristed er enig i dialog som den bedste fremgangsmåde, men det har endnu ikke virket.

»Nu har vi jo set, at politikerne ikke lytter, de ignorerer os, og de er ligeglade,« fortæller Luca Pristed og tilføjer:

»Hvis det bliver ved med at gå i den retning, det gør, så bliver det decideret farligt at være patient.«

Desuden er Luca Pristed villig til at tage de konsekvenser, der eventuelt måtte komme.

»Vi kæmper i sidste ende for sundhedsvæsenet, så hvis de vil straffe os for det, så må de jo gøre det.«