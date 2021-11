»Vi holder røven oppe på et sundhedsvæsen, der bløder!«

Så kontant er beskeden fra Betina Kristensen, fællestillidsrepræsent for sygeplejerskerne på Odense Universitetshospital.

Hun fulgte med i statsministerens pressemøde mandag aften og er mildest talt fortørnet over statsministerens appel til sygeplejerskerne om, at 'Danmark har igen brug for jer' og 'jeg beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør i fuldt ud allerede. Men også en ekstra indsats igen.'

»Man bliver da sådan temmelig harm. Hun hælder salt i et blødende sår,« lyder det fra Betina Kristensen.

For Betina Kristensens vedkommende handler frustrationen især om, at statsministeren ikke har forståelse for sygeplejerskernes hverdag.

En hverdag, som en gruppe sygeplejersker tidligere på året rettede en kras kritik af her i B.T.

»Vi har været – og vi er – megafleksible. Og så tillader hun sig ovenikøbet at fortælle os, at vi skal være fleksible og udvise samfundssind.«

Få flere nyheder fra Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes, og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

»De sygeplejersker, jeg har talt med i dag, de er rasende og skidesure over statsministerens udmelding,« fortæller Betina Kristensen.

Henover sommeren var sygeplejerskerne i en ti uger lang strejke for bedre løn- og arbejdsvilkår. En strejke, der kom efter et år med højt arbejdspres på grund af corona, og en strejke, der endte med et regeringsindgreb.

Noget, der ikke ligefrem mildner fællestillidsrepræsentantens harme over udtalelserne på pressemødet.

»Hun har for et par måneder siden lavet et indgreb i konflikten, hvor sygeplejerskerne ikke fik mere i løn, og så vil hun have vi skal ud og arbejde ekstra,« siger Betina Kristensen.

Sygeplejerskernes strejke blev afsluttet tilbage i august. Med lovindgrebet kan sygeplejerskerne se frem til en lønstigning på lidt over fem procent over tre år.

Desuden er der nedsat en såkaldt lønstrukturkomité. Den skal analysere sygeplejerskernes løn og sammenligne den med andre faggrupper i det offentlige.

»I forvejen så synes vi ikke, at vi får den løn, vi har fortjent i forhold til uddannelsesniveau og ansvar.«

Betina Kristensen beskriver det som om, at statsministeren sparker til en gruppe, der i forvejen ligger ned.

»Bægeret er fyldt ovenpå et megahårdt halvandet år. Mange sygeplejersker er fuldstændig udbrændte,« forklarer hun.

Og især ét enkelt ord i hele snakken omkring corona, kan få mange af sygeplejerskerne op i det røde felt.

»Sygeplejerskerne får røde knopper af ordet samfundssind. Vi udviser i forvejen utroligt meget samfundssind,« siger fællestillidsrepræsentant, Betina Kristensen, fra Odense Universitetshospital.

Antallet af indlagte med corona på landets hospitaler var tirsdag eftermiddag på 315.