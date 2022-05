Oprørte forældre, enorme menneskemængder, slåskampe, højere sikkerhed og nu en aflyst koncert.

Man fornærmer vist ingen, når man hævder, at Fredagsrock i Tivoli i København har været et stort kaos.

I Aarhus hos Tivoli Friheden har man fulgt nøje med hos kollegerne i det københavnske. På fredag afholder de nemlig årets første Fredagsrock, når Tina Dickow spiller.

»Vi ved godt, hvad der foregår der over. Tivoli i København har været rigtige gode til at samarbejde og har delt deres erfaringer og viden med os,« fortæller direktør i Tivoli Friheden Henrik Ragborg Olesen til B.T.

»Vi har afviklet 257 koncerter siden 2004. Vi har en stor erfaring af data, og jeg kan ikke se, at der skulle kunne ske. Det bør ikke kunne ske.«

Ifølge direktøren er der især to ting, der spiller ind, når han afviser at lignende forhold er utænkelige i det aarhusianske. Parken har både solgt færre sæsonkort end de forgangne år, og så rammer koncerterne et lidt anderledes publikum.

»De koncerter, der er i Tivoli i København, rammer et meget ungt publikum, og det er ikke lige det segment, der kommer hos os, her er det det mere modne publikum. Vi forventer ikke, der opstår problemer, men vi holder øje. Det er ikke sjovt for nogen, det der har foregået i København.«

I København har de allerede taget konsekvensen af det store kaos og aflyst den kommende Fredagsrock og begrundet med forventet ungt publikum og mangler i reservationssystem.

»Vi har haft særlige udfordringer med nogle i det yngre publikum til to af de første store koncerter i år,« siger Frederik Wiedemann, kulturdirektør i Tivoli.

»Vi har derfor valgt at aflyse den næste Fredagsrock, mens vi skaber det bedste setup for koncerter - også med et yngre og feststemt publikum. Vi skal sørge for, at det er sjovt for alle at gå i Tivoli, også når der er en stor koncert om aftenen.«

Egentlig burde der allerede have været afholdt Fredagsrock i Aarhus. Men den helt nye scene har ladet vente på sig, hvorfor åbningskoncerten først finder sted nu.

Og har du planer om at lægge vejen forbi Fredagsrock I Aarhus den kommende fredag, så kan det vise sig at være hele ventetiden værd.

Tina Dickow kommer nemlig ikke alene. Hun får selskab af Steffen Brandt, Lis Sørensen, Kjartan Arngrim og Pauline.

»Vi glæder os helt vildt. Vi har drømt om en ny scene i mange år, så det bliver fantastisk,« siger direktøren.

Fredagsrock i Aarhus har kapacitet til 17.000 gæster. Henrik Ragborg Olesen forventer, at der vil komme op imod 13.000 på fredag.