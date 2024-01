Solen er ikke stået op, når de første nordjyske royalister stimler sammen på den lille busholdeplads ved Nilles Rejser i Dybvad.

Foran dem står en dagsrejse på lidt over 800 kilometer for at komme til at se kronprins Frederik blive til kong Frederik på Christiansborg Slotsplads.

I alt har 324, hovedsageligt nordjyder, købt billet til kroningsrejsen.

De kan se frem til en tur fyldt med royaltstof for at komme i humør til, at de forhåbentligt får et glimt af den nye konge.

De seks busser fra Nilles Rejser har fået lidt andre navne i dagens anledning. Her ses Krone 6. Foto: Foto: Privat Vis mere De seks busser fra Nilles Rejser har fået lidt andre navne i dagens anledning. Her ses Krone 6. Foto: Foto: Privat

»Vi vil gerne fejre, at det er en festdag, derfor pynter vi busserne op, vi giver gratis kaffe og the, vi laver underholdning med en royalquiz og man kan vinde nogle gavekort.«

»Det er jo ikke noget, som vi normalt gør på vores busrejser, så det er lidt ekstra,« siger direktør i Nilles Rejser Miriam Bisgaard Christiansen.

Hun fortæller, at Nilles Rejser straks gik i gang med planlægningen af kroningsrejsen, da Dronningen i nytårstalen annoncerede sit retræte.

Selskabet har i sidste øjeblik sørget for seks ekstra store busser med flere pladser for at få plads til de sidste.

»Vi kunne nok godt have solgt en bus til, men det bliver ved de seks.«

»Det bliver en lang dag for vores gæster, men vi har forsøgt at planlægge en dag fuld med underholdning,« siger Miriam Bisgaard Christiansen.

Ingen garantier

Turen står i 995 kroner for at blive kørt til København og retur. Men her er også indregnet både frokost og aftensmad på restauranter henholdsvis i København og på Fyn.

En af dem der skal skal sørge for den gode steming ombord i bussen er Ove Anthonsen.

»Det er en 'one in a lifetime experience', som man siger. Det er en oplevelse. Det er ikke noget, som man kommer til at opleve igen,« fortæller Ove Anthonsen, der er rejseleder for en af busserne.

Selvom han glæder sig meget til dagen, så gør han også meget ud af at fortælle, at det ikke er sikkert, at de får den nye konge at se.

»Vi håber, at vi kan komme frem til Christiansborg, men vi ved det jo ikke. Det har vi også meddelt vores gæster, men vi ved ikke, hvordan det bliver derinde, eller hvor mange der er. Men de skal have en 'one in a life time experience'. Det skal være en festlig dag,« fortæller han.

Nilles Rejser regner med, at de vil kunne parkere de store busser i København 11.30 for at kunne spise frokost, inden går mod Christiansborgs Slotsplads.

15.00 skal kong Frederik efter planen træde ud på balkonen, hvor statsminister Mette Frederiksen vil fortælle, hvem der nu er konge.

