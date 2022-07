Lyt til artiklen

Nordjyllands Beredskab er til stede i forbindelse med en brand på Thisted Sygehus.

Det er taget, som har været i brand, meddeler man på Twitter.

Nordjyllands beredskab fortæller, at branden er under kontrol.

Og man oplyser desuden, at ingen personer er i fare i forbindelse med branden.

Over for B.T. fortæller Nordjyllands Beredskab, at man modtog henvendelse omkring branden klokken 13.49, og at man fortsat arbejder på stedet.