Hvad ville du sige til at møde en time senere – hver dag?

Det lyder som en utopi for de fleste danske teenagere, men på en skole i Silkeborg er den blevet til virkelighed, skriver TVMidtVest.

Siden sommerferien har eleverne i 7. til 10. klasse på Th. Langs Skole i den østjyske by nemlig mødt klokken 9 i stedet for klokken 8.

Og både lærere og elever kan mærke forskellen, fortæller de til tv-stationen.

»Jeg har meget mere energi og overskud til at høre efter. Jeg forstår undervisningen bedre,« siger Jeppe Voldby Rohde fra 7. klasse.

Andre elever fortæller også, at de er blevet gladere og har mere lyst til at deltage i undervisningen.

I de næste tre år prøver skolen i Silkeborg som et forsøg med senere mødetid for skolens udskolingsklasser.

Skoleleder Tine Kristiansen forklarer forsøget med forskning, der viser, at teenageres døgnrytme er forskudt sammenlignet med voksnes.

Synes du, de ældste skoleelever skal møde en time senere hver dag?

Og det er da heller ikke kun børnene, der kan mærke gevinsten ved den ekstra times søvn om morgenen:

Også skolens lærere oplever mere engagerede elever.

Der er dog også mere skeptiske røster. En af dem kommer fra Skoleforsker og Forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch.

Trods de positive erfaringer fra Silkeborg mener han også, at der er vigtig læring i, at eleverne møder til et bestemt tidspunkt.