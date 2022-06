Lyt til artiklen

Blandt de 15-17 årige drenge er det i dag 13 procent, som bruger røgfri tobak eller nikotinposer dagligt eller af og til.

Blandt de 18-24 årige drenge er det 20 procent. Sådan lød tallene fra Statens Institut for Folkesundhed i 2021.

Og ny forskning fra Skånes Universitetshospital og ved Lunds Universitet viser, at snus reducerer antallet af sædceller og kan påvirke fertiliteten.

Undersøgelsen omfatter 613 mænd, hvoraf 112 var snusbrugere.

»Det er første gang, der er lavet en undersøgelse med så mange snusbrugere om snusets effekt på antallet af sædceller,« fastslår Jonatan Axelsson, assisterende overlæge ved Center for Reproduktionsmedicin på Skånes Universitetshospital.

Undersøgelsen viser, at mænd, der bruger snus, har omkring 25 procent færre sædceller end mænd, der ikke bruger snus, hvilket igen kan bidrage til lavere fertilitet.

Tidligere undersøgelser har også vist en sammenhæng mellem rygning og nedsat sædtal. Derudover er børn af rygende fædre blevet rapporteret at have 50 procent færre sædceller og dermed endnu dårligere chancer for at blive far.

I Danmark er mange forældre tilsyneladende ikke klar over de unges forbrug af snus og nikotinposer.

»Næsten alle interviewede forældre har hverken kendskab til eller tror, at deres børn bruger eller har prøvet røgfrie tobaks- og nikotinprodukter,« kom det frem i en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen.

Størstedelen af de unge forbrugere er drenge og forbruget er størst til festligheder, men det foregår også i skoletiden og på arbejde. De unge oplever, at forældrene i højere grad lader dem forbruge røgfrie nikotinprodukter end at ryge – og at forældrene sanktionerer rygning, men ikke brug af snus.