Daus, skive, snulle – eller bare snus.

Den nikotinholdige pose har mange navne blandt unge.

Men forældre er ikke opmærksomme på udbredelsen af snus og er heller ikke klar over de konkrete sundhedsskadelige konsekvenser. Det viser to nye undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen.

Over ti procent af unge bruger nikotinprodukter som snus, mens mere end 30 procent bruger tobaks- og nikotinprodukter. Og forbruget blandt de unge er stigende.

Men mange forældre er tilsyneladende ikke klar over de unges forbrug:

»Næsten alle interviewede forældre har hverken kendskab til eller tror, at deres børn bruger eller har prøvet røgfrie tobaks- og nikotinprodukter,« står der i undersøgelsen.

Størstedelen af de unge forbrugere er drenge og forbruget er størst til festligheder, men det foregår også i skoletiden og på arbejde.

De unge oplever, at forældrene i højere grad lade dem forbruge røgfrie nikotinprodukter end at ryge – og at forældrene sanktionerer rygning, men ikke brug af snus.

Samtidig tillægger de unge mindre betydning af sundhedsrcisi forbundet med røgfrie nikotinprodukter.

Ifølge Sundhedsstyrelsen mener forældrene, at produkterne kan få de unge »til at fremstå mere voksne og seje, fordi de gør noget 'forbudt',« som der står.



Samtidig tolererer forældre i højere grad at lade de unge ryge i forhold til at tage snus.