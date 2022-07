Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke usædvanligt at se A. Enggaards logo og navn blafre på kommunale byggegrunde i Aalborg. Og nu skal aalborgenserne vænne sig til at se det ved opførelsen af det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

A. Enggaard kommer nemlig til at stå for opførelsen af den nye psykiatriafdeling på hospitalet.

Det sker efter Region Nordjylland har indhentet tilbud fra fire forskellige entreprenører.

»Med dette byggeri tager vi et stort skridt mod en moderne og fremtidssikret psykiatri. Vi er meget tilfredse med løsningerne i projektet, der vil give gode forhold for såvel patienter som personale,« siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Der er tale om anden etape af psykiatribyggeriet, som kommer til at omfatte voksenpsykiatriske sengeafsnit, hele børne- og ungdomspsykiatrien med et helt nyt spiseforstyrrelsesafsnit. Samtidig bygges en separat hospitalsskole, som er målrettet børn fra både psykiatrien og somatikken, som dækker over de afdelinger, der udfører kropslige behandlinger.

A. a evne til at vinde offentlige udbud i Aalborg har det seneste års tid mødt en del kritik.

Flere af Aalborgs øvrige bygherrer har nemlig kritiseret Aalborg Kommune for at favorisere A. Enggaard – særligt i forbindelse med de såkaldte udbygningsaftaler, hvor A. Enggaard ifølge entreprenørerne selv 'slipper billigere'.

Første etape af den nye psykiatri på Aalborg Universitetshospital står allerede klar og har indflytningsdato i 2024. Året efter er forventningen, at den anden etape står klar.

»Patienterne kommer helt sikkert til at nyde godt af, at alle sengeafsnit bliver samlet. Vi får bedre mulighed for at sikre sammenhængende patientforløb, og det gør det også nemmere at udnytte personaleressourcerne bedre i en tid, hvor der er mangel på personale i sundhedssektoren,« siger Vibeke Gamst (K), der er formand for Psykiatri- og Sundhedsudvalget i Region Nordjylland.

A. Enggaard står desuden for opførelsen af psykiatrien på det nye universitetshospital i Odense.