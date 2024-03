Fredag aften udvandrede Mette Frederiksen fra salen under en tale, hun holdt i anledningen af kvindernes internationale kampdag.

Ad flere omgange blev hun afbrudt af højlydte råb under et KVINFO-arrangement, der blev afholdt i Store Vega på Vesterbro.

Nu reagerer statsministeren på, at hun ikke fik færdiggjort sin tale:

»Jeg ærgrer mig over, at det ikke var muligt på grund af tilråb fra salen. Der blev desværre råbt så meget, at jeg ikke kunne trænge igennem med mine ord,« skriver hun i et opslag på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette)

Mette Frederiksen skriver videre, at hun havde glædet sig til at tale om blandt andet lønløftet til SOSU-assistenter- og hjælpere, og om bedre beskyttelse af voldsofre.

Til fredagens arrangement kunne man kort inde i talen høre en mand råbe »Mette Frederiksen, stop dit hykleri«, hvorefter der udbrød uro i salen.

»Det er svært at lave en demokratisk afstemning her i aften. Der er nogle af jer, som har haft lejlighed til at tale, og jeg er blevet bedt om at sige et par ord. Jeg ved ikke om forsamlingen ønsker, at jeg siger de ord her,« sagde Mette Frederiksen derefter.

Ordene blev mødt med jubelråb og klapsalver fra de fleste, men efterfølgende gik der kun få sekunder, før demonstranterne igen fik held med at stoppe Mette Frederiksen tale for tredje gang.

Til sidst forlod hun således scenen.

B.T. har talt med en af dem, der var til stede i salen. Det kan du læse mere om her.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her, eller hvor du ellers plejer at lytte: