Mette Frederiksens tale til et arrangement i Store Vega på Vesterbro i anledning af kvindernes internationale kampdag fik fredag aften en brat afslutning.

Statsministeren blev nemlig flere gange undervejs i sin tale afbrudt af højlydte råb fra salen.

Kort inde i talen, kan man ifølge TV 2 Kosmopol høre en mand råbe »Mette Frederiksen, stop dit hykleri«, hvorefter der udbrød uro i salen.

»Det er svært at lave en demokratisk afstemning her i aften. Der er nogle af jer, som har haft lejlighed til at tale, og jeg er blevet bedt om at sige et par ord. Jeg ved ikke om forsamlingen ønsker, at jeg siger de ord her,« sagde Mette Frederiksen derefter.

Demonstranterne smed løbesedler ned fra balkonen i Store Vega. Foto: Anna Søltoft Vis mere Demonstranterne smed løbesedler ned fra balkonen i Store Vega. Foto: Anna Søltoft

Ordene blev mødt med jubelråb og klapsalver fra de fleste, men efterfølgende gik der kun få sekunder, før demonstranterne igen fik held med at stoppe Mette Frederiksen tale for tredje gang.

Mette Frederiksen forlod til sidst scenen, imens der lød råb fra demonstranter, som også havde et banner og palæstinensiske flag med.

Rowena Jensen var til stede i salen, da Mette Frederiksens blev afbrudt.

»Det var flere i salen, men imens kastede demonstranterne flere og flere flyers ud fra den balkon, de stod på. Der var rigtig meget kaos, og det føltes ret vildt,« siger hun til B.T.

Hun vurderer, at der har været et sted mellem 20 og 30 demonstranter til stede i salen.

»Det er helt tydeligt, at de har en dagsorden, og jeg anerkender også, at situationen i Gaza er meget væsentligt, men det her får taget lidt overhånd,« siger Rowena Jensen.

»Men det var ikke sådan, at flertallet sad og råbte af Mette Frederiksen. Slet, slet ikke. Der er, fornemmer jeg, rigtig mange af os, der er vildt ærgerlige over det her,« siger hun og forklarer, at det var meningen, at publikum efter Mette Frederiksens tale ville få mulighed for at stille statsministeren spørgsmål.

Flere af demonstranterne er blevet vist ud af salen, og deres banner er blevet fjernet, mens der omkring klokken 21.00 fortsat er demonstranter tilbage i salen, fortæller Rowena Jensen.

