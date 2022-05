Da et ægtepar fra Frederikshavn skulle tjekke deres Eurojackpotkupon, fik de i første omgang ikke alle tal med.

»Faktisk troede jeg, at der var vundet 2.800 kroner, men så sagde min mand: 'Jamen, se lige alle de tal',« fortæller den kvindelige halvdel af parret.

Og ganske rigtigt. Gevinsten var faktisk tusinde gange større – helt præcist 2.849.330 skattefri kroner.

Det var tirsdag for knap 14 dage siden, at ægteparret, der har valgt at være anonyme, tjekkede deres kupon, mens de ventede på pizza.

Her blev de altså pludselig millionærer.

»Den allerførste tanke, der løb igennem mit hoved, var: 'Det er løgn',« siger kvinden og tilføjer, at de kun i ny og næ kan finde på at købe en lottokupon:

»Jeg var ved siden af mig selv resten af aftenen. Jeg havde ikke tænkt, at det nogensinde ville ske. Jeg blev også nødt til at logge ud og ind igen, fordi jeg simpelthen ikke troede på det. Og jeg måtte da også ringe til kundeservice i Danske Spil dagen efter for at få det bekræftet.«

Hvad skal pengene så bruges til?

Jo, i første omgang har ægteparret bestemt, at gælden i deres hus skal betales ud.

»Så skal vi lige finde ud af, hvad vi gør med de 1,9 millioner kroner, der er tilbage. Vi skal da nok et eller andet til sommer, som vi ikke havde regnet med,« lyder det fra parret.

Desuden glæder de sig over en vis tryghed i at have penge på kontoen, »hvis nu der skulle ske noget med en af os«.

Endelig skal parrets børn »også have lov til at mærke, at vi har vundet«.