TikTok er kendt for nye trends, som mange børn og unge kaster sig over.

Men ikke alle viser sig at være lige sikre at udføre.

Det oplevede 37-årige britiske Shafia Bashir smerteligt, da et populært æggetrick gik grueligt galt i midten af ​​maj. Det skriver nyhedsbureauet SWNS.

Den 37-årige fortæller, at hun lærte tricket, som går ud på at pochere æg i mikrobølgeovnen, af sin ekssvigermor for nogle år siden.

Men trenden har også længe kunne findes på mediet TikTok.

Siden rådet har Bashir pocheret utallige æg på denne måde uden problemer.

Ifølge Bashir gjorde hun, som hun altid har gjort. Hun fyldte et krus halvt med kogende vand, tilsatte lidt salt og et råt æg, før hun satte kruset i mikroovnen.

Efter i alt to minutters opvarmning antog hun, at ægget var færdigt og tog det ud.

»Så snart jeg stak en kold ske i ægget, eksploderede det som et springvand og endte med at skolde mig i mit ansigt,« forklarer Bashir.

Kruset eksploderede også.

Den 37-årige skyndte sig hen til vasken og stod med ansigtet under rindende vand i 20 minutter.

Hele højre side af Bashirs ansigt var brændt, og hun havde intense smerter i tolv timer efter ulykken.

»Jeg vil ikke have, at andre skal igennem det samme som mig, for tricket er populært på TikTok. Smerten var uudholdelig. Det var virkelig skræmmende,« siger hun.