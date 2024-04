Hovedstadens Beredskab brugte nærmest umenneskelige mængder vand i kampen mod flammerne, da Børsen tirsdag brændte.

Og i den forbindelse havde myndighederne særligt én frygt:

Ville vandet blive ledt ud i havnen, og ville det i så fald være farligt for de badende københavnere?

Derfor valgte man at tage et forsigtighedshensyn og hejse det røde flag, der betyder, at vandet ikke er rent nok til at bade.

Men nu er der igen grønt flag i alle de københavnske havnebade.

Det oplyser Københavns Kommune til B.T.

»Der blev kun ledt vand fra slukningsarbejdet ved Børsen i begyndelsen, men derefter blev det ledt til kloak og kommer dermed ikke ud i havnen,« siger pressechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Simon Nyborg, og fortsætter:

»Af forsigtighed frarådede Københavns Kommune badning i de tre nærmeste badezoner, Havnegade, Bølgen og Islands Brygge, hovedsageligt fordi der i begyndelsen var usikkerhed om, hvorvidt der blev brugt andre slukningsmidler end vand. Der er nu grønne flag igen i alle havnebadene.«

Følg udviklingen om den bedbrændte Børsen i B.T.s LIVE-blog lige her.