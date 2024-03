Først kunne kunderne ikke få deres penge, så lukkede telefonerne. Nu giver en telefonsvarerbesked hundredvis af håbefulde kommende forældre en nedslående besked.

»Det er med tungt hjerte, at jeg må meddele at Danfert og Stork den 29. februar 2024 har søgt om konkursbegæring.«

Det er beskeden man får, når man ringer til den kendte fertilitetsklinik i Store Kongensgade.

Dermed står hundredvis af kunder, der er i behandling for at blive gravide eller har befrugtede nedfrosne æg, uden nogen som helst forklaring på, hvad der nu skal ske.

Danfert & Storks har hjulpet tæt på 9000 babyer til verden på deres fertilitetsklinik. Foto: Asger Ladefoged

Det har ikke været muligt at få kontakt til klinikkens direktør, der har lukket sin telefon og e-mail.

Men når man forsøger at få kontakt, får man et automatsvar, hvor direktør Rie Koldorf hos Danfert og Stork skriver:

»Vi har oplevet en nedgang i antallet af patienter og et underskud. På trods af forskellige tiltag og en kæmpe indsats fra personalet, har vi ikke formået at vende dette underskud, og der er derfor nu truffet beslutningen om konkurs.«

Torsdag kunne B.T. skrive, at klinikken havde store økonomiske problemer.

Det seneste årsregnskab viste et underskud på hele 55 millioner kroner, og i regnskabet skriver fertilitetsklinikkens revisor, at virksomheden har overtrådt både hvidvaskningsloven og reglerne om aktionærlån.

Netop antallet af patienter anså skatterådgiver Michael Egholm, der er uafhængig skatterådgiver, som mistænkeligt.

»Der, hvor det er underligt, er i forhold til deres goodwill, for den nedskriver de med 52 millioner kroner. Her kunne man sige, at det kan der være god grund til, hvis det er gået ad helvede til i løbet af året, men hvis du ser regnskabet i forhold til året før, så er bruttofortjenesten steget med tre millioner kroner. Til gengæld er deres personaleomkostninger steget med seks millioner kroner,« lyder det fra Michael Egholm.

Ifølge skatterådgiveren kan det vidne om, at fertilitetsklinikken havde håbet på at se en stigning i antallet af kunder, da den har haft mange ansatte. Men det blev ikke tilfældet, da fertilitetsklinikken valgte at nedskrive med 52 millioner kroner i regnskabet.

»Min mistanke går på, at man tidligere kan have pumpet regnskabet op, for det virker underligt, at man har lavet en nedskrivning, når der er ikke noget i tallene, der indikerer, at der skal være en nedskrivning. Tværtimod,« fortæller Michael Egholm.

B.T. kunne tirsdag fortælle, at den store fertilitetsklinik ikke kunne betale de penge, som den skylder til et forældrepar, og ikke har kunnet oplyse deres kunder om, hvad der skal ske med deres behandlinger og nedfrosne æg.

Maria og Tim sammen med deres søn. Parret havde håbet på, at familien skulle udvides, men desværre har sygdom sat en stopper for de planer. Nu ville de gerne have de penge tilbage, som de har til gode hos fertilitetsklinikken. Foto: Privat

Det vides endnu ikke, hvad der nu vil ske med de kunder, der er i forløb hos klinikken for at blive gravide.

Virksomheden har heller ikke villet kunderne kan få deres penge tilbage.

Siden tirsdag har B.T. forsøgt at få en kommentar fra Danfert & Stork Fertilitetsklinik. Virksomheden har bedt B.T. sende en mail, men har stadig ikke svaret på de fremsendte spørgsmål.

B.T. har uden held forsøgt at få virksomheden til at svare på, hvorfor der lavet aktionærlån, og hvorfor der er ifølge vurderingerne er handlet i strid med hvidvaskningsloven.

Derudover har virksomheden heller ikke svaret på, hvad der skal ske med klinikkens kunders penge og nedfrosne æg, nu hvor virksomheden ifølge telefonsvareren er gået konkurs.

Danfert & Stork Fertilitetsklinik har i mange år hjulpet utallige danskere med at blive gravide. På sin hjemmeside skriver virksomheden, at den har hjulpet mere end 8.600 børn til verden.