Maria og Tim Gram har i to måneder forsøgt at få kontakt til deres fertilitetsklinik. Uden held.

Nu har parret endelig fået kontakt til Danfert & Stork fertilitetsklinik, men de har fået et nedslående svar.

»Da jeg endelig fik fat på dem i sidste uge, fik jeg at vide, at de var gået i betalingsstandsning, og de kan ikke betale de penge, som de skylder os,« siger Maria Gram.

Sammen med sin mand Tim Gram har hun haft et æg frosset ned hos Danfert & Stork Fertilitetsklinik i Store Kongensgade i København.

Danfert & Stork Fertilitetsklinik blev stiftet for 13 år siden og var et af de første firmaer til at hjælpe danskere med at blive gravide. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Danfert & Stork Fertilitetsklinik blev stiftet for 13 år siden og var et af de første firmaer til at hjælpe danskere med at blive gravide. Foto: Asger Ladefoged

En klinik der i årevis har hjulpet utallige danskere og udlændinge med at blive gravide.

Men noget tyder nu på, at selskabet har nogle udfordringer.

»Vi var i kontakt med dem for to måneder siden, da vi ikke ønskede at fortsætte vores fertilitetsbehandling. De opbevarede et æg for os, som vi gerne ville have destrueret, da jeg er blevet syg og ikke kan fortsætte behandlingen.«

»Vi havde betalt 11.000 kroner for at starte behandlingen op for to år siden, men vi gennemførte ikke hele behandlingen, derfor har vi haft nogle penge stående hos dem, der skulle betale for at de opbevarede vores befrugtede æg – det koster omkring 2000 kroner om året. Men da ægget ikke findes længere, ville vi gerne have de 6700 kroner, som de skylder os udbetalt,« siger Maria Gram.

Ifølge Maria Gram kontaktede hun Danfert & Stork fertilitetsklinik første gang for to måneder siden for at få de 6700 kroner. Her lød svaret, at de ville blive udbetalt med det samme.

»De fortalte, at de ville udbetale dem, og at der måtte være sket en fejl. Men der skete ikke noget, og vi kunne ikke få kontakt til dem,« siger Maria Gram.

Efterfølgende sendte parret syv mails til klinikken for at rykke dem for deres tilgodehavende.

»Da jeg endelig kom igennem, fik jeg at vide, at de ikke kunne betale,« fortæller Maria Gram, der nu er ked af, at hun formentlig ikke får sine penge.

»Det har været en svær beslutning, det er ikke mange penge, men det er det for os. Og det kunne have været et plaster på såret, efter alle de år med behandlinger, og at det ikke kan lykkes nu. Vi ville gerne have haft pengene, som vi ville bruge som lommepenge på vores ferie i næste uge.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Danfert & Stork fertilitetsklinik i Store Kongensgade, men deres telefoner er lukket.

B.T. har også forsøgt at få klinikken i tale, da vi mødte op i klinikken tirsdag. Men de ønskede ikke at fortælle, om selskabet er under konkurs.

De ville heller ikke fortælle, hvad der skal ske med de penge og nedfrosne æg, som folk har hos klinikken.

En kvinde, der besøgte klinikken i Store Kongensgade samtidig med B.T., fortæller, at hun ligeledes ikke kunne få svar på, hvad der skulle ske med de nedfrosne æg. Hun fik at vide, at de arbejdede på en løsning, og at de snarest ville melde noget ud til deres kunder.

Tirsdag fik Tim Gram og familien nyt af vide. De fik tilsendt et dokument, hvor der står, at selskabet ikke kan betale nu. Der står dog også i dokumentet, som B.T. har set, at gælden vil blive betalt af selskabets investor Implio, hvis Danfert & Stork Fertilitetsklinik går konkurs.

Herudover fremgår det, at der snarest vil komme en afklaring om selskabets fremtid.

Danfert & Stork fertilitetsklinik har bedt B.T. sende en mail, men de har ikke svaret på de fremsendte spørgsmål inden deadline.

I cvr-registeret fremgår det ikke, at TFP Danfert Fertility ApS, som selskabet bag klinikken hedder, er under konkurs.