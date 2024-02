Brud på hvidvaskningsloven, tvivlsomme lån og et underskud på omkring 55 millioner kroner.

Det er garanteret de færreste, der tænker, at en af landets førende fertilitetsklinikker har rod i regnskaberne.

Men det seneste regnskab for Danfert & Stork Fertilitetsklinik i København viser et underskud for regnskabsåret 2022/2023 på intet mindre end 54.685.968 kroner.

B.T. kunne tirsdag fortælle, at den store fertilitetsklinik ikke kan betale de penge, som den skylder til et forældrepar, og ikke har kunnet oplyse deres kunder om, hvad der skal ske med deres behandlinger og nedfrosne æg.

Nu viser en gennemgang af fertilitetsklinikkens seneste årsregnskab, som B.T. har lavet, at flere af direktionens dispositioner bliver alvorligt kritiseret af både deres revisor og en uafhængig skatterådgiver.

Det er revisionsselskabet Baker Tilly, der har lavet årsrapporten. Det skriver i konklusionen på regnskabet, at Danfert & Stork Fertilitetsklinik både overtræder reglerne for hvidvaskningsloven og om aktionærlån.

Ser skidt ud

Samme konklusion når Michael Egholm, der er uafhængig skatterådgiver, frem til.

»Der er flere ting, der ser skidt ud ved dette regnskab. Det er meget ejendommeligt, at man tilsyneladende har modtaget kontantbetalinger på over 20.000 kroner, så der har man forbrudt sig mod hvidvaskningsloven.«

»Men det er endnu mere ejendommeligt, at man har ydet lån til aktionærerne. Det er i strid med selskabsloven. Og det får også nogle voldsomme skattemæssige konsekvenser,« siger Michael Egholm til B.T. og tilføjer:

»Det kunne godt tyde på, at en af aktionærerne er i problemer, i og med at man har set sig nødsaget til at lave den her foranstaltning med at tage penge i selskabets kasse. For det fører til nogle ganske uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser,« lyder det.

I selskabsloven, er der skrappe regler for, hvornår aktionærer eller ejere må tage lån i deres selskaber.

Det skal blandt andet sikre, at man ikke omgår skattereglerne og får mulighed for at hive penge ud af selskabet, da der kan opstå en mulighed for, at de ikke kan betales tilbage.

Revisionsselskabet skriver i regnskabet, at lånet er betalt tilbage, men det er stadigvæk i strid med reglerne påpeges det.

Minus 52 millioner kroner

Men det er ikke det eneste, der stikker ud i regnskabet.

Det fremgår af årsregnskabet, at Danfert & Stork har nedskrevet for hele 52 millioner kroner i regnskabsåret i immaterielle værdier.

»Der, hvor det er underligt, er i forhold til deres goodwill, for den nedskriver de med 52 millioner kroner. Her kunne man sige, at det kan der være god grund til, hvis det er gået ad helvede til i løbet af året, men hvis du ser regnskabet i forhold til året før, så er bruttofortjenesten steget med tre millioner kroner. Til gengæld er deres personaleomkostninger steget med seks millioner kroner,« lyder det fra Michael Egholm.

Ifølge skatterådgiveren kan det vidne om, at de har haft mange kunder i butikken, da man har haft mange ansatte. I det tilfælde kunne det betyde, at man har haft en forhåbning om, at det ville være det samme året efter, det her har fertilitetsklinikken valgt at nedskrive med 52 millioner kroner.

»En goodwill er knyttet op til kunderne, altså hvor mange kunder man har, så det virker underligt med den nedskrivning på 52 millioner kroner.«

»Min mistanke går på, at man tidligere kan have pumpet regnskabet op, for det virker underligt, at man har lavet en nedskrivning, når der er ikke noget i tallene, der indikerer, at der skal være en nedskrivning. Tværtimod,« fortæller Michael Egholm.

Siden tirsdag har B.T. forsøgt at få en kommentar fra Danfert & Stork Fertilitetsklinik i Store Kongensgade. Virksomheden har bedt B.T. sende en mail, men har ikke svaret på de fremsendte spørgsmål inden deadline.

B.T. har uden held forsøgt at få virksomheden til at svare på, hvorfor der lavet aktionærlån, og hvorfor der er ifølge vurderingerne er handlet i strid med hvidvaskningsloven.

Derudover har virksomheden heller ikke svaret på, om den er ved at gå konkurs, og hvad der skal ske med klinikkens kunder og nedfrosne æg.

Danfert & Stork Fertilitetsklinik har i mange år hjulpet utallige danskere med at blive gravide. På sin hjemmeside skriver virksomheden, at den har hjulpet mere end 8.600 børn til verden.