Måske den gamle sang 'hvem skal nu betale, hvem har råd til mer' snart skal oversættes til italiensk.

Der er nemlig udbrudt krig mellem to italienske firmaer om, hvem der skal betale for, at der er store problemer med taget på et kommende dansk supersygehus.

Helt konkret drejer det sig om, at 33.000 ud af 55.000 kvadratmeter tag på det nye Odense Universitetshospital skal repareres eller skiftes, skriver Fyens.dk.

Det svarer til, at knap to tredjedele af taget på supersygehuset er lagt forkert. Det har betydet, at store mængder vand har kunnet trænge ind i byggeriet, og cirka 400 rum og 200 toiletkabiner til sengestuer er angrebet af skimmelsvamp.

Her er billede af byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet er allede flere år forsinket og lang dyrere end forventet. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Her er billede af byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet er allede flere år forsinket og lang dyrere end forventet. Foto: Ritzau Scanpix

De store problemer med taget har fået det italienske byggefirma, der er totalentreprenør for hele det milliarddyre hospitalsbyggeri, til at kræve erstatning fra det firma, der har stået for taget. Det firma kommer også fra støvlelandet.

Det oplyser Christian Lemvigh, der er pressetalsmand for italienske V CMB/ Itinera, som er totalentreprenøren for det nye supersygehus.

»Vi kan ikke sige, hvor store ekstraudgifterne er, da vi stadig er i gang med at udbedre skaderne. Det vi kan sige, er, at vi vil forsøge at få nogle af udgifterne dækket af underentreprenøren, som vi ikke mener har udført opgaven korrekt,« siger han.

Direktøren hos underetreprenøren Macko s.r.l., Gabrio Vanoni, er på ingen måder enig i, at skimmelsvampen skyldes utætheder i taget.

»Toiletkabinerne havde stået ubeskyttet i regnvejr på byggepladsen i måneder, så de blev installeret med skimmelsvamp, for det regner ikke ind på hospitalet. Taget er okay,« siger Gabrio Vanoni til Fyens.dk.

Men Christian Lemvigh er ikke enig.

»Vores underleverandør Macko s.r.l. mener ikke, at der er problemer med taget, og her er vi så uenige. Så nu har vi en drøftelse af, hvem der har ret. Vi mener klart, der er noget galt med taget, og det må vi så få en tredjeparts vurdering af. Hvorfor Macko s.r.l. (Gabrio Vanoni red.) siger noget andet, må stå for hans egen regning,« siger han.

Men hvis underleverandøren ikke vil betale, hvem skal så?

»Det er os, der er ansvarlig for det overordnede budget, og vi regner med at underentreprenøren kommer til at hjælpe med at betale ekstraudgifterne. Men i sidste ende er vi ansvarlige,« siger han.

Den samlede pris for supersygehuset er eksploderet på kort tid.

I januar kom det frem, at regningen for byggeriet er blevet 489 millioner kroner højere end forventet, og derfor er bygggeriet kommet under skærpet tilsyn af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skrev TV2 Fyn.

Det kan ikke risikere at blive dyre end aftalt med Region Syddanmark, så I siger, at I skal have flere penge for det?

»Nej, vi har aftalt det overordnede budget efter Covid-pandemien og de store prisstigninger på materialer, som fulgte efter krigen i Ukraine. Hvis det skal ændre sig, så vil det være nye forhold, for eksempel hvis vi får en ny pandemi, og det håber ingen,« siger Christian Lemvigh.

Hvor står sagen så nu?

»Vi har en dialog med underentreprenøren, og vi har klart en interesse i, at de kommer til at dække de ekstra udgifter,« siger han.

Ifølge Christian Lemvigh forventes det nye supersygehus at være færdigt i foråret 2026.

I 2020 var tidsplanen ellers foråret 2023, men det er altså forsinket med tre år.

Vicedirektøren for projektorganisationen for Nyt OUH, Kenneth Holm, glæder sig over, at det trods alt ikke er skatteyderne, der vil hænge på de ekstra udgifter til nyt tag.

Nu er det så sådan, at totalentreprenøren i Italien vil have underleverandøren til at betale. Er du ikke bekymret for, at byggeriet kan trække ud, fordi der er uenigheder i Italien?

»Jeg håber naturligvis, at parterne hurtigst muligt kan afklare eventuelle ansvarsforhold. Men idet ansvarsforholdet er entydigt mellem Region Syddanmark og vores kontraktspart, er det ikke noget, der giver anledning til bekymring,« siger han.