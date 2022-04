Martin Godsk fra Aabyhøj er lavet af noget helt specielt. For ikke bare én, men to gange er han trådt til, mens høje flammer har stået omkring ham. Første gang var sidste år.

Den 1. marts var han på arbejde som p-vagt i Aarhus og var i fuld gang med at tjekke, om nogle af bilerne i en gård holdt ulovligt parkeret, da han pludselig så en masse hvid røg komme fra Vestergade 72 i Aarhus.

»Jeg tænker, at der noget helt galt og løber ud på gaden, hvor jeg kan se, at det brænder i en lejlighed på fjerde sal. Der kommer store flammer ud af vinduerne, og jeg bliver bekymret for, om der er nogen derinde,« fortæller han.

På et splitsekund tog han aktion.

Martin skyndte sig at få forbipasserende til at ringe 112, mens han selv løb ind i opgangen og gjorde alt, hvad der stod i hans magt for, at opgangens beboere kom ud.

Hvordan det endte, vender vi tilbage til.

Foto: Presse-foto.dk Vis mere Foto: Presse-foto.dk

Først spoler nemlig tiden frem til i denne uge – mandag 25. april.

Det var tidlig aften. Martin Godsk havde lige afsluttet en hyggelig eftermiddag med sin datter og barnebarn og var netop gået ud på vejen for at tage afsked, da lugten ramte ham.

»Det lugter brændt, og jeg kan se sort røg bag et højt plankeværk, der er rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor,« fortæller han.

Sekundet efter hoppede han over det to meter høje plankeværk.

»Jeg griber fat i en vandslange og begynder at sprøjte med det samme,« fortæller han.

Ilden havde fat i nogle paller, der stod op ad et udhæng.

»Flammerne er helt oppe under udhænget. Jeg kan se, at det er med skunk under med isolering, så derfor ved jeg, hvad der kan ske, hvis flammerne ikke bliver stoppet.«

En nabo og endnu en vandslange kommer Martin til undsætning og på den måde fik han branden under kontrol. Samtidig fik han dirigeret nogle andre naboer, der ligeledes var kommet til, ud på vejen, så brandvæsenet kom det rigtige sted hen.

Da brandvæsnet ankom, er branden næsten helt slukket.

»Det skulle ikke have stået på i meget mere end et par minutter, så var den helt galt. Ilden var god og havde sat sig i omkring ni paller. Det var heldigt, der ikke var vinduer i gavlen, så var det gået langt værre,« fortæller han.

Martin blev afhørt af politiet, der sørgede for, at han ikke var kommet noget til.

»Jeg har det godt. Hjemmeskoene er blevet lidt sveden, og mit tøj beskidt, men det er hvad, der kan ske,« siger han.

Efterfølgende kunne han gå hjem til sin kone og snakke aftenen igennem.

Og her efterlader vi så mandag aften for at vende tilbage til 1. marts 2021, hvid røg og en brændende lejlighed.

Han var i opgangen og var godt i gang med sin redningsaktion.

»Da jeg er på femte sal for anden gang, og jeg har branden under mig, der spekulerer jeg lidt på, hvad fanden jeg har gang i,« siger han.

Det fik dog ikke Martin til at stoppe sin redningsaktion, og da han befandt sig på femte sal for anden gang, var brandvæsenet kommet frem.

Men i stedet for at stoppe, så valgte han lige at assistere brandmændene med at trække slanger op i opgangen, før han lod de professionelle gøre deres.

»Jeg har lavet en aftale med en vicevært om at melde, når jeg kommer ud fra opgangen, så det gør jeg. Jeg har samtidig fået noget røg, som jeg lige skal have tjekket, og så vil jeg heller ikke stå i vejen for brandfolkene,« fortæller han.

Hos Østjyllands Politi fortæller kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen, at Martin Godsks ageren i den grad var med til, at ingen personer kom til skade, og at branden ikke bredte sig.

Martin Godsk var den dag med til at redde 30-40 mennesker ud af den brændende bygning.

Hans indsats resulterede i, at han blev inviteret til en dusørcermoni hos Østjyllands Politi. Her modtog han en dusør på 1.000 kroner.

Martin Godsk valgte at give sin dusør til de hjemløse i Aarhus.