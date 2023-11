»1000 kronesedlen er færdig som betalingsmiddel i Danmark, det er jeg sådan set ikke i tvivl om.«

Sådan lyder det fra B.T.'s pengeredaktør Niels Philip Kjeldsen – og han har også et bud på hvorfor.

Det var Børsen, som tirsdag skrev, at Nationalbanken og regeringen arbejder på at udfase tusindkronesedlen.

Konkret vil det ske via en pengeombytning, hvor man i en periode vil kunne bytte tusindkronesedler til andre pengesedler.

Det vil være den første pengeombytning i Danmark i mere end 85 år.

»Jeg er overrasket over, at det ikke er sket noget før,« lyder det fra Niels Philip Kjeldsen.

Han skrev selv flere artikler om 1000-kronsedlens usikre fremtid helt tilbage i 2016, og to år senere var en afskaffelse igen oppe at vende.

Niels Philip Kjeldsen er ikke i tvivl om, hvorfor 1000-kronesedlen sandsynligvis snart er fortid.

»Formålet er helt klart at få bugt med sort økonomi,« siger han.

Også Børsen skriver, at planerne særligt vil ramme de store kontantbeløb, som kriminelle kan være i besiddelse af.

»Timingen i det handler helt klart om, at det er de færreste danskere, som i dag betaler med 1000-kronesedler. Så du træder ikke rigtigt 'almindelige mennesker' over tæerne,« forklarer Niels Philip Kjeldsen om en forestående pengeombytning.

Selvom familien Danmark sjældent tager en 1000-lap op af pengepungen, når der handles ind, er det imidlertid ikke alle, som vil juble over en afskaffelse.

»Der vil helt klart være stærke stemmer, som protesterer over det her. Der er fortsat rigtig mange danskere, som på et principielt plan modsætter sig den stigende digitalisering af økonomien,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Udover en udfasning af 1000-kronesedlen vil regeringen ifølge Børsens kilder også sænke grænsen for, hvor meget det er tilladt at betale i kontanter.

Den nuværende grænse på 20.000 kroner blev indført i 2021. Før lød den på 50.000 kroner.

Tusindkronesedlen begyndte at komme i omløb for første gang i 1975.