»Hvor er det design stjålet fra?«

»Kopier andre værk og tjene kassen. Det er hvad, I kan. I skulle skamme jer!«

Sådan lyder to ud af utallige kritiske kommentarer, der over weekenden er landet på Liewoods sociale medier.

Det er sket, efter B.T. har bragt en række artikler, hvor flere mindre virksomheder i både Danmark og udlandet anklager Liewood for at have kopieret deres produkter.

Det danske designfirma Units føler, at børnegiganten Liewood har kopieret deres små skumdyr. Her ser du Units' produkter til venstre - Liewoods til højre. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det danske designfirma Units føler, at børnegiganten Liewood har kopieret deres små skumdyr. Her ser du Units' produkter til venstre - Liewoods til højre. Foto: Bax Lindhardt

Men du skulle lede længe for at finde kommentarerne mandag morgen.

Ja, faktisk var de pist væk.

Det viser sig nemlig, at Liewood i løbet af weekenden har skjult alle de kritiske kommentarer, som vrede danskere har skrevet.

Helt konkret er der to Instagram-opslag og ét Facebook-opslag, hvor der var flere kommentarer om kopi-anklagerne mod Liewood.

Her kan du se flere af kommentarerne under ét af de opslag, hvor Liewood har fjernet kommentarer. Vis mere Her kan du se flere af kommentarerne under ét af de opslag, hvor Liewood har fjernet kommentarer.

B.T. har talt med en kvinde, der har skrevet flere kritiske beskeder på Liewoods Instagram i weekenden.

Hun var nervøs for, at virksomheden ville slette de kritiske kommentarer, så én af dem skrev hun på et opslag fra maj 2022 for at se, om det også blev slettet.

Og ganske rigtigt - mandag morgen kunne man hverken finde det eller de andre kritiske kommentarer.

De var alle fjernet eller skjult af Liewood, og det er ifølge ekspert i krisekommunikation, Thomas Mandrup, en forkert strategi at tage i brug.

»Det er en form for panikhåndtering og ikke normalt en strategi, vi ville anbefale. Den viser, at Liewood har vurderet, at der er en shitstorm på vej,« siger Thomas Mandrup og fortsætter:

»Det skaber en utroværdighed, når man lukker ned for dialogen, og så kan det også ende med, at et medie som dit tager sagen op. Det vil blot smide endnu mere brænde på bålet.«

Der kom også flere kritiske kommentarer på Facebook-opslag hos Liewood Vis mere Der kom også flere kritiske kommentarer på Facebook-opslag hos Liewood

Risikoen vil være, at modstanden blot bliver større fra de vrede gruppe af forbrugere.

»Lige nu har man nogle personer, der er så sure over de her anklager, at man vælger at kommentere på næsten alle opslag – uanset hvad opslagene handler om. Man risikerer, at gruppen vokser sig større, og at de bliver endnu mere vrede, hvis man begynder at lukke ned,« siger Thomas Mandrup.

B.T. har rakt ud til Liewood, der mandag eftermiddag oplyser følgende:

»Det er korrekt, at vi valgte at moderere i kommentarsporet på Facebook og Instagram og kortvarigt lukke dem ned. Hos Liewood hilser vi en god debat velkommen, men det skal foregå i en ordentlig tone. Det havde vi desværre en oplevelse af ikke var tilfældet,« skriver Liewoods PR-manager, Sophie Dorand, og fortsætter:

»Kommentarsporet er nu åbent igen på begge platforme, og fremadrettet kommer vi til at have mere fokus på at overvåge debatten, så det foregår ordentligt og med respekt for hinanden.«

Og ganske rigtigt: Man kan nu igen se de kritiske beskeder.

Har du også følt dig kopieret af Liewood, eller har du andet at tilføje til sagen? Så kan du kontakte journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk eller 31106279.

I B.T.s artikelserie står flere danske og virksomheder frem og fortæller alle, at de føler sig kopieret af Liewood.

Derudover anklages børnegiganten for at udnytte et system, der er alt for dårlig indrettet til at beskytte de små virksomheder.

Du kan læse flere af historierne her og her.