Anna Rodhe og Celine Westerberg var faktisk en smule smigrede, da notifikationen fra Instagram tikkede ind på deres telefoner.

'Lie_byam er begyndt af følge dig'

For Lie_byam er ikke hvem som helst. Bag brugernavnet gemmer sig Anne Marie Lie Norvig, der står bag den kæmpestore designvirksomhed Liewood.

Så de to kvinder var både smigrede og undrende. For hvorfor skulle en så succesfuld erhvervskvinde følge deres nyopstartede virksomhed med specieldesignede baderinge?

Det spørgsmål fik de et muligt svar på et halvt år senere.

For at forstå historien skal vi dog først skrue tiden tilbage til september 2016, hvor de to kvinder, Anna Rodhe og Celine Westerberg, der i dag har designvirksomheden Petites Pommes, blev sat sammen i en mødregruppe.

For det var her, at de to handelsuddannede kvinder begyndte at diskutere ét særligt spørgsmål, der senere skulle blive startskuddet til deres iværksættereventyr:

Hvorfor kan man ikke få en flot badering?

B.T. har i denne artikelserie talt med en række danske og udenlandske virksomheder, der alle anklager børnegiganten Liewood for at have kopieret dem. Og en af dem er altså Anna og Celines virksomhed. Du kan læse historien om Minor Things her.

Her ses Petites Pommes' stiftere. Celine Westerberg til venstre - Anna Rodhe til højre. Vis mere Her ses Petites Pommes' stiftere. Celine Westerberg til venstre - Anna Rodhe til højre.

Liewood oplyser over for B.T., at man ikke genkender det billede, som virksomhederne tegner. Læs mere af deres svar nede i artiklen.

Tilbage til baderingen:

»Vi snakkede flere gange om, at man kunne tage på ferie og være nok så smart med moderigtigt badetøj og flotte håndklæder, men ikke kunne få andet end en Disney-badering til børnene,« siger Anna Rodhe til B.T.

De kunne derudover konstatere, at flere og flere produkter til børn var begyndt at blive udviklet i et ‘pænt design’, så Anna Rodhe og Celine Westerberg gik i kast med idéen om en æstetisk, stribet badering.

De to veninder har på det her tidspunkt undersøgt hele markedet, og de kan konstatere, at der ikke findes andre baderinge i denne stil.

Derfor får de i begyndelsen af 2019 produceret deres egen badering i det stærke plastmateriale PVC, med stærke svejsninger og et generelt fokus på høj kvalitet.

De to kvinders designvirksomhed får navnet Petites Pommes – 'små æbler' oversat fra fransk.

Her ses de to baderinge ved siden af hinanden. Til venstre Petites Pommes badering. Til højre Liewoods første version. Vis mere Her ses de to baderinge ved siden af hinanden. Til venstre Petites Pommes badering. Til højre Liewoods første version.

I løbet af sommeren 2019 er baderingen allerede landet på hylderne i flere butikker, da Celine modtager en sms fra sin forretningspartner Anna:

»Har du set, hvem der er begyndt at følge os?«

Anna har nemlig opdaget, at Liewoods stifter, Anne Marie Lie Norvig, er begyndt at følge Petites Pommes med sin private Instagram-profil.

De to kvinder ser det som et skulderklap.

»Vi har jo kun måske 500 følgere på det her tidspunkt, så vi tog det som et stort kompliment. Hun havde jo bygget et stærkt brand. Det slår os slet ikke her, at det faktisk måske ikke er så godt, at hun har opdaget vores produkt,« siger Anna Rodhe.

Men det viser sig måske at være tilfældet, da de to kvinder et halvt år efter modtager en besked fra en følger på deres Instagram.

»Har I set det her opslag? Liewood har lanceret deres sommerkollektion, og de har lavet en tro kopi af jeres badering,« lyder beskeden.

Og ganske rigtigt. Da Anna og Celine tager et kig på opslaget, går deres verden for en kort stund i stå.

Sådan har vi gjort B.T. skrev i efteråret 2023 historien om, at Karup Design følte sig kopieret af Liewood, der i artiklen forklarede, at man ganske rigtigt – ved en fejl godt nok – havde kommet til at kopiere et design. Et par dage efter artiklen fik B.T.'s journalist et opkald fra en kvindelig designer, der fortalte, at hun også følte sig kopieret af Liewood, og at det var en følelse, som mange både danske og udenlandske virksomheder havde. I de efterfølgende måneder har vi talt med en lang række danske og udenlandske virksomheder, der står frem i denne artikelserie og anklager Liewood for at kopiere deres produkt. Vi har derefter samlet billedmateriale af de omtalte kopier og originale produkter, som vi har præsenteret for to uafhængige professor i immateriel ret. De har derefter vurderet, om der ifølge dem er 'belæg' for en såkaldt krænkelse.

»Det er jo vores hjertebarn, så vi bliver super vrede og super kede af det. Vi har sagt vores jobs op, brugt vores opsparinger og kastet alt ind i det her. Og så er det bare utrolig skuffende, at en anden kvindelig iværksætter bare går ind og kopierer så lille en virksomhed,« siger Celine Westerberg.

Liewoods badering er tæt på identisk i sit design, og for de to kvinder er der absolut ingen tvivl.

»Som sagt har vi jo undersøgt hele markedet, og der var intet i den stil. Så når Liewood kommer med en, der er så ens i udtryk, størrelse og stil - og ejeren endda har fulgt os fra start - så er vi ikke i tvivl. Det er en kopi af vores,« siger Anna.

B.T. har præsenteret to professorer i immaterielret for billeder af de to baderinge. Begge professorer - Vishv Priya Kohli og Stina Teilmann-Lock - vurderer, at der er basis for en krænkelse.

Anne og Celine tager herefter kontakt til en advokat, der kan vurdere, hvor godt de står i en eventuel sag.

Advokaten, Johan Løje, samler al dokumentation og sender Liewoods advokater en mail om 'krænkelse af baderingsdesign'.

Johan Løje, der har mange års erfaring inden for immaterialret og blandt andet var advokat i sagen om Christian Bitz, udtaler:

»Nu er en badering jo ikke et nyt produkt, men Petites Pommes design og fortolkning var ganske unik, og det var meget tydeligt, at Liewoods produkt var en direkte inspiration,« siger han om sagen.

Her ses Anne Marie Lie Norvig, der stiftede Liewood i 2015. Siden har virksomheden vokset sig enorm og omsatte for næsten 400 millioner kroner i 2022. Foto: Gregers Tycho Vis mere Her ses Anne Marie Lie Norvig, der stiftede Liewood i 2015. Siden har virksomheden vokset sig enorm og omsatte for næsten 400 millioner kroner i 2022. Foto: Gregers Tycho

Men Liewoods svar er ganske kontant.

De er ikke enige i, at der er tale om en krænkelse, og så skriver de blandt andet også følgende:

»Vores klient havde ikke kendskab til din klients produkter på det tidspunkt, hvor vores klients design blev udviklet.«

En påstand, som Anna og Celine finder decideret morsom.

»Det er jo ikke rigtigt. Hun har personligt fulgt os på Instagram, og kort efter deres lancering, da folk begynder at kommentere på deres opslag, at det minder om vores, stoppede hun med at følge os,« siger Celine Westerberg.

Liewood skriver dog også, at de ikke ønsker at være i konflikt med Petites Pommes, og at de derfor vil ændre i deres design, således at den ene side af baderingen er ensfarvet, og der er færre striber på den anden side.

For Anna og Celine var det en ringe trøst, da det nye design stadig lå så tæt på deres badering, at de følte det som en kopi.

Men mest af alt, fordi det ikke kunne betale sig at gøre mere.

»Vi var en lille virksomhed, og en retssag ville ikke kunne betale sig i forhold til en eventuel erstatning, der jo bliver regnet ud fra salgstal. Så det giver ikke mening for et nylanceret brand. Så vi kunne bare se til, mens de i foråret 2020 havde stor succes med den badering, som vi jo stadig følte var en kopi,« fortæller Anna Rodhe og fortsætter:

»Vi valgte så at fokusere anderledes og ikke kun på børn, hvorfor det er lykkedes os at opbygge en sund forretning. Men det kunne lige så godt have været dødsstødet, når sådan en stor virksomhed som Liewood laver et tilsvarende produkt og markedsfører det til deres store netværk af forhandlere og eksisterende kunder.«

B.T. har foreholdt Liewood kritikken fra Petites Pommes, og her lyder svaret:

»Vi anerkender de følelser, Petites Pommes har udtrykt, og forstår vigtigheden af at håndtere sådanne situationer med sensitivitet. Sagen er i øvrigt afsluttet for flere år siden. Vores tilgang har altid været at undgå konflikter og finde fælles fodslag, hvor det er muligt.«

Anna Rodhe og Celine Westerberg har talt med en masse både danske og udenlandske designere, der har mere eller mindre samme historie som de to Petites Pommes-stiftere.

»Man skal jo passe på, hvordan man udtaler sig, men jeg ville da ønske, at branchen var præget af mangfoldighed, og at man støttede op om hinanden og nyt design i stedet for at have som forretningsstrategi at kopiere nyopstartede brands. Det er et kendt fænomen og holder potentielt designere fra at kaste sig ud i at starte nye virksomheder,« siger Anna Rodhe.

Liewood oplyser til B.T., at de ikke genkender, det skulle være 'alment kendt' i branchen, at virksomheden kopierer.

Det skulle dog vise sig, at sagen ikke helt var slut, efter Liewood lancerede deres nye version af baderingen.

Anna og Celine opdagede nemlig, at Liewood markedsførte deres badering med, at den var produceret af ‘miljøvenligt PVC’. Problemet er dog, at PVC slet ikke er miljøvenligt, og det vidste de to kvinder udmærket efter at have arbejdet flere år på at designe deres egen badering.

Derfor valgte de at anmelde Liewood til Forbrugerombudsmanden, og to år efter udstedte Forbrugerombudsmanden så i december 2022 den første bøde nogensinde for såkaldte greenwashing til en virksomhed.

Liewood blev idømt en bøde på 25.000 for den falske markedsføring, men også det var en ringe trøst for Anna og Celine.

»I mere end to år har det set ud som om, at de kunne producere deres badering i noget mere miljøvenligt materiale end vores. Det har jo kostet os. Og efter mere end to år får de så en lille bøde og en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden. Det er lidt åndssvagt,« siger Anna Rodhe.