Et biltyveri og en biljagt endte farligt på Holbækmotorvejen lørdag aften for en velkendt serieforbryder.

Den 40-årige mand kørte hasarderet gennem Roskilde i en stjålen bil, da en politipatrulje fik øje på ham. Men manden havde intet ønske om at holde ind og tale med betjentene og stak derfor af.

»Han stikker af ned på motorvejen, hvor han mister herredømmet,« fortæller vagtchef Asger Bechstrøm.

Manden i den stjålne bil skrider ind over græsset i midterrabatten og ind i en modkørende bil.

Ifølge Asger Bechstrøm fra Midt- og Vestsjællands Politi er føreren af den modkørende bil uskadt.

Den 40-årige mand i den stjålne bil er dog fragtet på hospitalet, hvor han bliver behandlet for skader, som ikke er alvorlige eller livstruende. Han er sigtet for tyveri og får taget en blodprøve for narko samt alkohol.

Manden vil muligvis også blive sigtet for vanvidskørsel og fareforvoldelse mod nogens liv eller førlighed.

Ifølge vagtchefen er den 40-årige mand ikke dansk statsborger og har heller ikke bopæl i landet.

Han er fra et EU-land og opholder sig derfor i Danmark lovligt. Og så er han yderst velkendt hos politiet.

»Det er en vi kender i forvejen – han er godt kendt af politiet,« siger Asger Bechstrøm.