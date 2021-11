Jul er lig med levende lys, juledekorationer og flettede julehjerter.

Det er brandhyggeligt, men kan også være brandfarligt. Og i år er også håndspritten med til bords.

»Man skal være ekstra opmærksom, når man begynder at tænde flere levende lys. Særligt nu, hvor vi har fået håndspritten indenfor,« siger Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen til B.T.

På bagkant af en pressemeddelse fra Danske Beredskaber, understreger han vigtigheden i, at håndspritten og de levende lys holder afstand.

Men kombinationen af levende lys og håndsprit er ikke det eneste, han appellerer danskerne til at holde øje med.

»Jeg vil gerne understrege vigtigheden i at have røgalarmer. Det er strengt nødvendigt – de redder liv,« siger Mads Dalgaard.

I pressemeddelelsen opfordres der ligeledes til, at man tjekker sine røgalarmer.

Faktisk er der udnævnt en hel dag til netop dét formål. 'Den fælles nordiske røgalarmdag', der falder 1. december.

Men der er også andre metoder, der kan gardere en brandsikker jul.

»Man kan for eksempel brandimprægnere sine juledekorationer. Eller bruge fyrfadslys i stedet for høje stearinlys, da de er nemmere at styre,« siger Mads Dalgaard.

»Og så kan man sikre sig, at levende lys er i god afstand til gardiner og andet letantændeligt.«

I forlængelse heraf fortæller han, at det er en god idé, at have en brandslukker eller vand i nærheden, såfremt uheldet skulle være ude.

»Går det alligevel galt, kan man forsøge at slukke branden med en brandslukker eller et tæppe. Men er branden stor, gælder det bare om at komme i sikkerhed og hurtigst muligt ringe 112, så brandvæsnet kan komme og få situationen under kontrol.«

Afslutningsvis har Mads Dalgaard også en nem huskeregel, som han vil anbefale, at man indfører derhjemme: »Den, der tænder lysende, er også den, der slukker lysene.«

På den måde er der større sandsynlighed for, at man ikke efterlader sig levende lys i hjemmet.

Tal fra Brandsikker Bolig viser, at der hver jul opstår cirka 3.800 brande i private hjem, hvor brandvæsnet må tilkaldes. Derudover er der 60.000 brande, der slukkes af beboerne selv.