'Resten af kødet på tallerkenen var ringe, på grænsen til det uspiselige.'

Sådan lyder det kort og kontant fra Politikens madanmelder David A. Dyrholm Nielsen, der bestemt ikke var begejstret for sit besøg på Restaurant MØR i Kødbyen i København forleden.

Og det har han da heller ikke forsøgt at lægge skjul på i en bidsk anmeldelse, hvor han uddeler blot to stjerner til restauranten, der åbnede i Hotel Scandic i slutningen af sidste år. Med overskriften 'Mislykket bøftempel i Kødbyen' sender han nærmest sviner efter sviner afsted mod restauranten.

'Hotelrestauranten Mør kunne passende have sparet lidt på indretningen, så der i stedet kunne blive råd til ordentlige råvarer,' skriver David A. Dyrholm Nielsen blandt andet.

'Og så var fisken off. Den var ikke decideret uspiselig, men den havde en mærkelig bismag af jern og fiskekutter,' fortsætter kritikken.

Madanmelderen påpeger endvidere, at han var vidne til, hvordan ansatte på restauranten kørte dybfrossent fisk ind under varmelamperne for at tø dem op, før de skulle serveres til nogle gæster.

'For mig fremstod det som et desperat cowboytrick, en slags maritim baked alaska-metode, der vidner om et uforberedt og sjusket køkken. Og så var det simpelthen uappetitligt,' skriver anmelderen til oplevelsen.

Det er i det hele taget meget få roser, der bliver slynget over tastaturet i anmeldelsen, hvor nærmest kun indretningen, desserten og tataren - på trods af at tjeneren ikke huskede, hvilket kød den var skåret af - bliver beskrevet som godkendt.

Det siger restauranten

'Jeg går ud fra, at Scandic i udgangspunktet vil gæsterne det bedste. Det må være enhver restauratørs mål. Desværre fejler de eklatant,' lyder den harske dom fra madanmelderen.

Dommen er Thomas Gøtterup Larsen, der er Food & Beverage-manager hos MØR - ikke så overraskende - meget lidt begejstret for.

»Det er aldrig rart at få sådan én, uanset hvordan man vender og drejer den. Jeg har fået mange madanmeldelser gennem årene - både gode og dårlige -, og de gode er fede at få, mens de dårlige er mindre fede, men dem kan man til gengæld arbejde med, så det er sådan, vi kigger på det.«

Er der gået noget galt den pågældende dag, eller hvordan ser I på det?

»Det, han påtaler, lever på ingen måde op til de standarder, vi har. Han går tit ud og spiser, så jeg har fuldstændig respekt for hans mening, men det gør mig da rigtig ked af det, og vi skal have styr på det, for jeg synes ikke, det er fedt, hvis gæsterne får en dårlig oplevelse. Vi får normalt rigtig god feedback fra vores gæster og har kæmpet rigtig meget, så det er da super ærgerligt.«

Anmelderen påpeger blandt andet, at I burde have brugt mindre tid på indretningen og mere tid på at købe gode råvarer. Hvad siger I til det?

»Jeg er ikke enig med ham i kritikken af vores råvarer, for vi køber gode og bæredygtige råvarer. Vores kød kommer fra dansk anguskvæg og fisken er fra Strandby i Nordjylland. Råvarerne kan man ikke sætte en finger på, så jeg tror mere, det er tilberedningsmetoden, der er kikset for vores kokke lige præcis den dag,« siger han og fortsætter:

»Og det kan jo altså kikse for alle mennesker. Nu har jeg efterhånden bygget mange restauranter op, og det tager altså nogle år at komme derhen, hvor man gerne vil være. Det er en proces, vi er i gang med, og det kan som sagt gå galt for hvem som helst undervejs i processen. I det mindste var han glad for desserten og tataren, så det tager vi med os, og så må vi arbejde videre med de andre ting.«

Brugte varmelamper til at tø op

Han nævner også en hændelse med noget frossent fisk, som nogle medarbejdere tøede op under varmelamper...

»For det første er der altså ikke noget farligt i det. Her er det tale om noget torsketerrin, der er blevet skåret i skiver og lagt på en tallerken for at tø dem hurtigere op. Det gjorde de kun, fordi pludselig opstod en akut situation. Det var en situation, hvor det handlede om, at gæsterne hurtigt skulle have mad, og så valgte de at tø op på den hurtige måde. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at sikre, at vi ikke havner i sådanne situationer fremover.«

Det virker også lidt besynderligt...

»Jeg kan også fuldstændig sætte mig ind i det. Og det er noget, vi tager ved lære af. Vi har allerede snakket rigtig meget om det og påpeget, at lydniveauet i køkkenet skal dæmpes, når der er tale om et åbent køkken som vores. Helt generelt er det altid ærgerligt, når noget kikser, men for os handler det om, hvordan man reagerer på det. Vi skal blive klogere hver dag, og vi fortsætter med at udvikle os og forsøge at levere det bedste, vi kan, hver dag.«