Flere kommuner fortæller nu, at en meget farlig trend med at lave syrebomber er begyndt at brede sig blandt børn og unge helt ned til 11 år. Det skriver Jyllands-Posten.

Syddjurs Kommune forklarer, at trenden stammer fra en dille på det sociale medie TikTok, og at man i Syddjurs Kommune har fået ti henvendelser om fænomenet i de seneste to uger.

»Når de fremstiller syrebomber, fremstiller de i forhold til straffeloven bomber, som kan gå ind under terrorloven. Så de kan blive meget kriminelle og få en markant straf,« siger Heine Skovbak Iversen, der er SSP-koordinator i Syddjurs Kommune.

De unge fremstiller bomberne af ingredienser, som kan findes i deres eget hjem eller købes på helt almindelig vis i lokale forretninger.

Når der er blandet i de rigtige forhold, så skabes der en reel bombe, som kan eksplodere enten meget hurtigt eller efter nogle minutter.

Heine Skovbak Iversen fortæller, at bomberne kan gøre meget stor skade på øjnene og ætse sig ind i huden med store skader til følge.

Bomberne laves ofte i flasker, hvor materialerne ligger og udvikler sig, så flasken buler kraftigt ud og til sidst eksploderer.

I Guldborgsund Kommune oplevede en skolelærer, at der blev smidt en syrebombe i lærerens private postkasse.

De ansvarlige drenge, som var 14 til 15 år gamle, blev indkaldt til et møde med forældre og repræsentanter fra myndighederne, herunder drengenes skole, SPP og politiet.

Drengene fortalte, at de havde set opskriften på TikTok.

SPP-medarbejder May Hansen fra Guldborgsund Kommune vurderede, at mødet havde en stor præventiv effekt, da drengene ikke var bevidste om, at de foretog sig noget særdeles strafbart, som rakte ud over almindelige drengestreger.

De slap dog med at skulle erstatte lærerens postkasse.

Jyllands-Posten har været i kontakt med TikTok, som henviser til deres retningslinjer om, at indhold på mediet kan blive aldersbegrænset, hvis der vises farlige ting, som kan efterlignes og kan føre til farlige skader.