Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jagten er gået ind.

Nu skal kronprins Frederik og kronprinsesse Mary finde en ny skole til både prins Christian og prinsesse Isabella. Det står klart, efter kronprinsparret i weekenden meldte ud, at de kongelige børn ikke skal gå på den skandaleramte kostskole Herlufsholm.

Spørgsmålet alle nu stiller sig er, hvor prinsen og prinsessen nu skal i skole.

B.T. har talt med tre royale eksperter om kronprinsparrets muligheder.

Midt under Herlufsholm-skandalen deltog hele kronprinsfamilien i Royal Run. Foto: Philip Davali Vis mere Midt under Herlufsholm-skandalen deltog hele kronprinsfamilien i Royal Run. Foto: Philip Davali

»Det mest sikre og mest oplagte bud er et dansk gymnasium. Det vil der være klar folkelig opbakning til,« siger historiker og kongehusekspert, Lars Hovbakke Sørensen til B.T.

Hans kollega, Sebastian Olden-Jørgensen, er enig.

»Vi bliver i reservatet. Jeg tænker, at Aurehøj Gymnasium (i Gentofte, red.) vil være et godt bud. Det er det oplagte, det nemme og den ukontroversielle løsning. De har brug for at vælge noget, ingen vil undre sig over,« siger han.

Forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen nævner også Gammel Hellerup Gymnasium samt Øregaard Gymnasium, hvor kronprins Frederik selv gik.

Sådan så det ud, da prins Christian løb Royal Run i juni. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sådan så det ud, da prins Christian løb Royal Run i juni. Foto: Bax Lindhardt

»Disse gymnasier ville opfylde hans sociale behov,« siger Jakobsen og henviser til, at vi skal lede efter uddannelsessteder i nogle af Danmarks dyreste postnumre.

Han åbner dog også op for et lidt anderledes bud: Marselisborg Gymnasium i Aarhus.

»Det ville se rigtig godt ud. Her ville han orientere sig mod noget andet end det københavnske jetset,« siger Jakobsen.

Det ville dog være mindre oplagt, hvor prins Christian skulle bo under sådan et ophold.

Et andet bud er også, at man sender prins Christian på en udenlandsk kostskole. England og Frankrig er de to mest oplagte muligheder.

Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt

»Det kan jo godt være, at prins Christian meget gerne vil væk hjemmefra. Så er der både bud på kostskoler herhjemme og i udlandet. Problemet er, at det er svært at lave baggrundscheck på så kort tid,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Lars Hovbakke Sørensen er enig.

»Der er også mulighed for en privat kostskole herhjemme eller i udlandet,« siger han.

Herhjemme er Sorø Akademi kostskole er mulighed, mener Sebastian Olden Jørgensen.

Søren Jakobsen mener også, at prins Christian ville drage stor nytte af en kostskole i England eller Frankrig.

Forfatter og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen tror mest på, at kronprinsparret vælger et dansk gymnasium til prins Christian. Foto: Lars Hovbakke Sørensen NIELS AHL Vis mere Forfatter og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen tror mest på, at kronprinsparret vælger et dansk gymnasium til prins Christian. Foto: Lars Hovbakke Sørensen NIELS AHL

»Det var en bedre mulighed, og det vil være stærkt anbefalelsesværdigt. Han ville bliver mere internationalt orienteret, og det vil være klogt. Specielt hvis det bliver i Frankrig,« siger han.

Kronprins Frederik og prins Joachim gik i begyndelsen af 1980erne et år på skolen, École des Roche, i Normandiet i Frankrig. Det var dog en barsk oplevelse, har Kronprinsen selv fortalt i bogen, 'Under bjælken'.

Det er også det, der taler imod, at man vælger en udenlandsk kostskole. Fordi man for alt i verden vil undgå en ny krise, som Herlufsholm har været for Kongehuset.

Mange undrede sig også over, at kronprinsparret overhovedet valgte Herlufsholm til deres børn. Børnene har nemlig gået på Tranegårdsskolen i Hellerup, som er en almindelig folkeskole.

Kronprinsen har selv gået på Øregaard Gymnasium, og selvom Herlufsholm har ry og rygte for at være en jetsetskole, var det først da prins Nikolai begyndte på skolen i 2014, at skolen blev kendt som royal skole.

»Det var et brud med en linje, man har haft i årtier. Gradvist er Kongehuset blevet mere folkelige og i øjenhøjde med befolkningen i det hele taget. Herlufsholm var et brud på en mangeårig tradition,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Derfor hælder han også mest til, at kronprinsparret vender tilbage til den mere folkelige løsning og sender børnene på et almindeligt gymnasium nord for København for at vende tilbage til deres mere folkelige image.

Alle tre eksperter er enige om, at det mest oplagte for prinsesse Isabella er, at hun blot vender tilbage til Tranegårdsskolen for at tage 9. klasse færdig.

Kronprinsparret meddelte lørdag på de sociale medier, at de trak prins Christian ud af Herlufsholm, og at prinsesse Isabella ikke skal gå på skolen.

»Vi vil i løbet af sommeren sammen med vores børn tage en beslutning om deres fremtidige skolevalg,« skrev kronprinsparret.