Det var nok de færreste, der havde forestillet sig, at kronprins Frederik ville sende sine egne børn på kostskole.

Ikke desto mindre endte prins Christian på Herlufsholm, der nu er ramt af en enorm skandale i kølvandet på TV 2's dokumentar, 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Men Kronprinsen har før udtalt, at hans børn ikke skulle have den samme børneopdragelse, som han selv fik. Og en streng opdragelse det fik han.

Kronprins Frederik blev sammen med prins Joachim sendt på den franske kostskole, École des Roches tilbage i begyndelsen af 1980erne, og i bogen 'Under bjælken' af Jens Andersen fra 2017, fortæller han åbent om sine barske oplevelser i Normandiet.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn, den kommende konge, prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han er indskrevet.

»Det var jo min fars ønske, at vi kom i mere direkte kontakt med det franske, og det modsatte mor sig ikke. Men det var bestemt ikke lagkage. Oplevelsen med kostskolen i Frankrig var ikke dårlig, men det var barskt, fordi du var solo,« siger Kronprinsen.

Han var glad for at have prins Joachim med, selv om de to prinser ikke gik i klasse sammen.

»Selve opholdet dernede var det samme som på enhver kostskole. En masse strenge hierarkier – også blandt eleverne. Og nye måder, man skulle bevise sig på,« fortæller han.

I bogen bliver Kronprinsens møde med skolen kaldt for 'survival of the fittest'. Forfatteren, Jens Andersen konstaterer også, at kronprins Frederik og prins Joachim holder 'de mest barske oplevelser i drengehiarkiet for sig selv'.

Prinsesse Isabella, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary stiller op til fotografering efter Prinsesse Isabella er blevet konfirmeret i Fredensborg Slotskirke i Fredensborg, lørdag den 30. april 2022.

I februar 1983, da prinserne havde gået på skolen et halvt år, udkom det franske ugeblad Point de Vue med en historie om, at prinserne var ulykkelige på skolen. En historie, der dog blev afvist af hoffet hjemme i Danmark.

Men kronprins Frederik og prins Joachim blev introduceret for et såkaldt 'drengehiarki' på skolen, der måske kan sammenlignes lidt med det prefæktsystem, der nu er blevet afviklet på Herlufsholm.

Den franske skole havde tre grupper, de royale drenge skulle begå sig i. 'Lederdrengene', 'undersårdrengene' og stikirenddrengene'.

»Hierkiets regler styres af jungleloven og praktiseres ofte med næverne«, siger prins Joachim i biografien, 'Frederik'.

Kronprins Frederik, prins Joachim, dronning Margrethe og prinsesse Marie under folketingets åbning på Christiansborg i 2018.

Forfatteren Jens Andersen spørger direkte Kronprinsen i 'Under bjælken', om han og prins Joachim var oppe og slås med drengene under opholdet på École des Roches.

»Jeg tror ikke, min bror var oppe at slås. Han havnede i en mere homogen klasse, end jeg gjorde. Og blev man trængt op i en krog, så måtte man bare slå mere fra sig og være lidt hårdere,« sagde Kronprinsen.

I sommeren 1983 vendte Kronprinsen og prins Joachim tilbage til Danmark og begyndte på Øregård gymnasium i Hellerup - og Écoles des Roches blev altså prinsernes eneste møde med det barske kostskoleliv.

Kongehuset har tidligere oplyst, at både prins Christian og prinsesse Isabella selv har valgt at gå på Herlufsholm Kostskole i Hellerup.