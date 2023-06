»Det er fucking dyrt! Det er Norge-priser at være på festival,« lyder det fra en festivalgæst.

Den stigende inflation har ramt årets Roskilde Festival, hvor en ramme øl blandt andet koster 40 procent mere end sidste år.

Men hvad koster det egentlig at være gæst på Danmarks største festival?

B.T. tog tirsdag en tur rundt på campingområdet for at høre, hvor mange penge folk har brugt i løbet af de første tre-fire dage, og her lød det blandt andet fra Kamille fra København:

»Jeg tror, jeg har brugt 3.000 kroner ud over billetten.«

Andreas, også fra København, svarer:

»Jeg har brugt 3.000-4.000 kroner på alkohol og mad. Det er jo steget i pris i forhold til tidligere.«

Ida fra København svarer:

»Det er fucking dyrt! Det er Norge-priser at være på festival. En kvart melon til 29 kroner!«

Alle, B.T. spørger, kan godt mærke, at priserne på mad og drikkevarer er steget.

Maya fra Aarhus fortæller:

»Jeg synes, det er ret dyrt. Jeg tror, den sandwich, jeg købte sidste år, er blevet sat op. Jeg synes, 68 kroner er ret meget. Det er ikke en gourmetsandwich. Det er bare Superbrugsen-sandwich.«

Daniel fra Lyngby påpeger, at det er for dyrt, at et bad skal koste 20 kroner

Rasmus fra Helsingør fortæller:

»Jeg har brugt 2.000-3.000 kroner. Maden er dyr, og man skal have lidt bajer ind imellem. Jeg kan godt mærke, at priserne er sat op. 254 for en ramme øl er helt vanvittigt. Jeg kan godt forstå, at mange har taget med hjemmefra.«

