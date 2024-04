Det er et helt uventet beløb Camilla Schjølin Poulsen og hendes mand, får tilbage i Skat.

»Det er bestemt ikke normalt, at vi får så mange penge tilbage i skat. Normalt forskudsregistrerer vi løbende, så skatten passer nogenlunde,« siger hun.

Helt konkret får ægteparret 22.000 kroner tilbage i Skat.

»Det store beløb skyldes, at jeg i 2023 solgte nogle medarbejderaktier, og det endte heldigvis med, at jeg skulle betale mindre i aktieskat end frygtet,« siger Camilla Schjølin Poulsen, der arbejder som privatøkonom hos PFA Pension.

Camilla Schjølin har allerede lagt den fulde plan for, hvad der skal ske med pengene, der fredag 12. april tikker ind på kontoen.

»Pengene skal ind på vores boligkredit. Renten er så høj i øjeblikket, at vi synes, at pengene gør bedst gavn her,« siger hun og tilføjer:

»Og det geniale er, at vi ikke binder pengene, men sagtens kan trække dem ud igen senere, når vi skulle ønske det.«

Og hun har allerede tænkt sig at hæve pengene senere på året, da de skal bruges til en rejse til Afrikas højeste bjerg.

Her ses Kilimanjaro, der er Afrikas højeste bjerg. Foto: Ben Curtis/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Kilimanjaro, der er Afrikas højeste bjerg. Foto: Ben Curtis/AP/Ritzau Scanpix

»Pengene trækkes ud af kreditten senere på året idet vi har besluttet os for at bestige Kilimanjaro til vinter, og det er ikke helt billig at købe sådan en tur,« siger hun.

Når man spørger økonomerne, svinger det både meget mellem, hvor højt beløb, de får tilbage i Skat, og hvordan pengene skal bruges.

Cheføkonom Louise Aggerstrøm Hansen skal eksempelvis bruge sine penge fra Skat på to croissanter lørdag morgen.

To andre cheføkonomer fortæller ærligt, hvordan de bruger deres penge fra Skat på helt andre måder.

