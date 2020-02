Partiet Stram Kurs var fredag midt i en demonstration over for Det Islamiske Trossamfund i København, da en rustvogn med en lille barnekiste parkerede få meter væk.

En muslimsk begravelse skulle lidt senere gå i gang. Det skriver lokalmediet minby.dk.

Demonstrationen havde titlen "Fejring af aflivningen af Omar El Hussein" og fandt sted på femårsdagen for terrorangrebet på den jødiske synagoge i Krystalgade og Krudttønden på Østerbro.

Formålet var at markere og fejre, at Omar El Hussein blev dræbt for fem år siden, og episoden blev filmet af en af demonstranterne. Videoen er siden lagt på YouTube af Stram Kurs.

Rustvognen drejede under demonstrationen ind på Dortheavej og parkerede foran Det Islamiske Trossamfund, hvor der skulle være fredagsbøn og begravelse af barnet.

Da rustvognens bagsmæk blev åbnet, overraskede synet af den lille, hvide kiste tilsyneladende personen fra Stram Kurs, der filmede.

- Der ligger en lille barnekiste derinde. Det er jo ikke så sjovt, sagde kameramanden blandt andet.

Politifolkene, som holdt øje med demonstrationen, bad Stram Kurs om i respekt at bakke lidt væk fra rustvognen, så der var bedre plads.

Det indvilgede de i. Men freden varede ikke længe.

- Nej til sharia, råbes der to gange hen over rustvognen til de fremmødte på den anden side af gaden. Bagefter begyndte et flere minutter langt skænderi med en af gæsterne fra Det Islamiske Trossamfund lige op ad den åbne rustvogn.

Imens tog forældrene til det afdøde barn imod kondolencer inde i bygningen.

Rasmus Paludan, der er leder af Stram Kurs, var ikke på stedet. Han havde fået at vide, at politiet ikke kunne garantere hans sikkerhed til demonstrationen. Det har ikke været muligt for mediet at få det bekræftet af politiet.

Partilederen tror dog ikke på, at et barn skulle begraves.

- Jeg tror ikke en tøddel på, at det var en begravelse. Man lader ikke en rustvogn stå åben uden at tilse den, siger han med henvisning til, at rustvognen i længere tid stod med bagsmækken åben, så kisten kunne ses.

Demonstranterne fra det islamkritiske parti var ifølge Rasmus Paludan af den opfattelse, at rustvognen og kisten var en del af et politisk setup.

Derfor ser han intet galt i, at der blev råbt: "Nej til sharia", mens de stod nær rustvognen.

I første omgang lod politiet demonstranterne stå, før det bad dem trække sig. Det gjorde de.

Nyheden har vakt opsigt blandt folketingspolitikere, der kritiserer Stram Kurs på sociale medier.

En af kritikerne er Sikandar Siddique, ordfører for retsstat og humanisme for Alternativet.

»Rasmus Paludan og Stram Kurs voldtager og udnytter de frihedsrettigheder - ytringsfriheden og forsamlingsfriheden - som vi andre elsker, når de demonstrerer til begravelser af børn og spreder frygt blandt unge på skoler. Det er et forfærdeligt dilemma‬,« siger Sikandar Siddique.

/ritzau/