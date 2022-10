Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Giv de mest sårbare østater vetoret over dansk klimapolitik'.

Sådan lyder det nylige forslag fra Frie Grønne, hvor Sikandar Siddique står i spidsen som den politiske leder.

Men i DRs program 'Mød Partierne' tirsdag aften, var det som om, at Sikandar Siddique ikke helt kunne huske detaljerne i sit eget forslag.

I forslaget giver partiet nemlig de mest sårbare østater »vetoret« på danske finanslove og giver dem dermed »muligheden for at sætte foden ned, hvis de vurderer, at den danske indsats ikke er tilstrækkelig i et globalt perspektiv,« lyder det i forslaget på partiets hjemmeside.

Og netop ordet 'vetoret' vælger værten, Kåre Quist, at dvæle lidt ved under aftenens udsendelse, da han spørger til, om man med det forslag ikke kan risikere at sætte det danske demokrati ud af spil.

»Jeg forstår ikke, at du ikke bare kan sige, at hvis en fjern østat annullerer en dansk demokratisk vedtaget finanslov fra Christiansborg – så har du vel sat demokratiet ud af spil?« spørger han.

»Jeg kan ikke huske, om der står vetoret. Det er i virkeligheden derfor. Det, jeg kan huske med det her forslag, det er, at vi ønsker, at vores politik, vores finanslov har et moralsk ansvar, har et historisk ansvar og et internationalt udsyn,« svarer han.

»Jeg anerkender fuldt ud, at det er et forslag, der går til kanten. Men det her handler om liv og død. Det her handler om, at der er lande, familier og mennesker, der bliver oversvømmet og som kan miste livet,« fortæller han.

I forslaget kalder Frie Grønne selv forslaget for »Vildt. Måske også for vildt.«

Men de mener, det er på tide med et »frontalt angreb på den måde, vi har lukket os om os selv.«