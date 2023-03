Lyt til artiklen

Nye anklager mod Moderaternes kulturordfører Jon Stephensen ser nu dagens lys.

TV 2 har talt med flere end 30 af Jon Stephensens tidligere kollegaer fra teaterbranchen. De anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug.

Samtidig bekræfter Dansk Skuespillerforbund nu, at de har modtaget flere henvendelser om Jon Stephensen.

En af kilderne i TV 2s artikel er Kimmie Liv Sennova.

I 2020 medvirkede hun i teaterstykket 'Kussesumpen 2'.

Her indvilgede Kimmie Liv Sennova i at lade sig fotografere nøgen.

Ifølge hende blev hun forklaret, at rekvisitter ville dække de dele af hendes krop, hun gerne vil skjule. Hun blev også lovet, at billederne ikke ville blive brugt uden, at hun havde givet tilladelse til det, beretter hun.

Men da billederne kom ud, fik Kimmie Liv Sennova et chok. Man kunne se hendes ene bryst og numse. Derfor sagde hun, at billedet ikke måtte bruges.

Kulturordfører og forhenværende teaterdirektør Jon Stephensen (M) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kulturordfører og forhenværende teaterdirektør Jon Stephensen (M) Foto: Ida Marie Odgaard

Alligevel fik hun at vide dagen efter, at Jon Stephensen ville bruge netop det billedet, Kimmie Liv Sennova ikke ønskede skulle frem.

Og ganske rigtigt blev billederne af Kimmie Liv Sennova også sendt ud til pressen som pressemateriale.

»Jeg følte, at han prøvede at snyde mig og bare tænkte, at jeg var dum nok til at sige ja.,« fortæller Kimmie Liv Sennova til TV 2.

Men Kimmie Liv Sennova er ikke den eneste, der har oplevet Jon Stephensens skyggeside.

Art director på Aveny-T, Emil Holm, fortæller, at han i januar 2022 oplevede Jon Stephensen i arrigskab kaste en mælkekarton ind i et køleskab under en flere minutter lang tilsvining af ham på grund af en fejl i en brochure.

På Facebook skriver Jon Stephensen selv, at han ikke kan genkende kritikken.

'Jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes af mig, og slet ikke det sprog, jeg beskyldes for at bruge,' skriver Stephensen.