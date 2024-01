Nu sker det igen.

Island er søndag ramt af et nyt vulkanudbrud, der betyder, at borgerne i den lille islandske by Grindavik må forlade deres hjem.

Der er nemlig for farligt at bo i byen.

B.T. har tidligere talt med islændingen Hans Vera, der i midten af november 2023 i hu-hej-hast måtte pakke sine ting og forlade sit hjem i Grindavik.

Islændingen Hans Vera frygter, at der kan gå lang tid, før han kan vende tilbage til byen Grindavik på grund af et nyt vulkanudbrud søndag. Foto: privatfoto

B.T. har talt med Hans Vera igen. Han fortæller, at han sammen med familien kørte til Grindavik i går lørdag for at se til deres hus.

På vej mod byen så de den mur, som den islandske regering er i gang med at bygge. Den skal beskytte byen mod lava fra områdets vulkanudbrud.

»Lavaen var gået igennem den halvfærdige mur,« siger 56-årige Hans Vera.

Søndag tidlig morgen sendte myndighederne i Island et evakueringsvarsel ud til de omkring 4.000 indbyggere i Grindavík, som skal forlade byen inden mandag aften.

En vulkan nord for den islandske by Grindavik er søndag morgen gået i udbrud. Byens borgere blev evakueret lørdag aften. (Arkivfoto). Foto: Civil Protection Of Iceland/Reuters

Kristín Jónsdóttir fra det islandske meteorologiske Institut fortæller til det islandske medie RÚV, at der endnu ikke kan siges noget om, hvorvidt lavaen fra det nye vulkanudbrud, der sprutter nord for byen, vil nå husene i Grindavík.

Udbruddet har ifølge det islandske medie RÚV fået vulkanbjerget Porbjörn til at flytte sig 20 centimeter mod vest.

Søndag eftermiddag åbnede endnu en sprække sig nogle få meter fra nogle huse, og lava skulle ifølge islandske statstv RUV strømme mod Grindavik.

Hans Vera fortæller, at det denne gang ikke har været nødvendigt at evakuere ham selv og hans familie bestående af kone, børn og et barnebarn fra byen.

De er nemlig aldrig vendt tilbage siden den seneste evakuering i november 2023.

»Lige nu er vi indkvarteret i en lejlighed i Reykjavik. Vi regnede med at skulle tilbage til Grindavik om nogle uger, men nu er det uvist, hvornår vi kan vende tilbage, så vi lever med en stor usikkerhed lige nu,« siger Hans Vera, der arbejder som tømrer.

Endnu et vulkanudbrud rammer Island. Foto: Gisli Olafsson/Reuters/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at det nye vulkanudbrud er tættere på byen end de vulkanudbrud, der hærgede før årsskiftet.

»Det giver anledning til yderligere bekymring,« siger Hans Vera.

Han fortæller, at stort set alt liv i Grindavik allerede var forsvundet, da han besøgte byen lørdag.

»Der er kun få mennesker på gaden. Folk er fraflyttet deres huse, og byen er lukket ned. Supermarkeder og skoler er også lukkede,« siger han.

Lige nu sidder Hans Vera og følger med i, hvordan vulkanudbruddet udvikler sig.

Den store frygt er selvfølgelig, at lavaen kommer ind over selve byen.

Ifølge Kristín Jónsdóttir fra det islandske meteorologiske institut er sprækken i forbindelse med det første udbrud søndag omkring 500 meter, hvilket betyder, at den er mindre end ved det seneste store udbrud den 18. december 2023. Sprækken ved det andet udbrud er ca. 150 meter.