Der er et nyt vulkanudbrud i Island.

Det foregår nord for byen Grindavík her til morgen. Lørdag blev der sendt et evakueringsvarsel ud til de omkring 4.000 indbyggere i Grindavík. De havde så indtil mandag aften til at forlade byen. Vulkanbjerget Porbjörn skulle have flyttet sig 20 centimeter mod vest.

Det skriver det islandske medie RÚV.

»Kystvagtens helikopter er på vej for at undersøge den præcise placering af udbruddet. De første indikationer er, at det er ved Sundhnúk,« siger Benedikt Ófeigsson, der er naturkatastrofeekspert ved det islandske meteorologiske agentur til RÚV.

Det er det femte udbrud på Reykjaneshalvøya siden 2021. Lige før jul blev indbyggerne i Grindavík også evakueret i forbindelse med et udbrud lige nord for byen.

Reporter på RÚV Benedikt Sigurðsson er på stedet.

»Vi ser faktisk ikke selve udbruddet, men vi ser, at røgen stiger meget langsomt op. Set herfra er der ingen vind, fordi røgen stiger lige op i luften,« siger han.