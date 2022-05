Det digitale had på Facebook overfor byrådspolitikere i Aalborg Kommune skal kortlægges.

For hvordan dæmmer man op for den hårde tone, der indimellem opstår på Facebook og andre steder online, når borgere debatterer politik og ikke mindst politikere?

Det skal en kortlægning af onlinehad være med til at svare på.

»Jeg synes, debatten på Facebook er mangeartet og mange steder positiv. Men den kan blive tilspidset og grov. Der er debatgrupper, hvor der bliver skrevet ting, der går meget langt,« siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Han er en af dem, der har opdaget på egen krop, hvordan tonen indimellem kammer over.

»Der er masser af eksempler, man kan tage fat på. Alt fra beskyldninger om korruption, beskyldninger om at nogen har opnået en bestemt politisk post på grund af etnicitet og grove bemærkninger på baggrund af folks køn.«

Kortlægningen sker sammen med Nordic Safe Cities med støtte fra TrygFonden i Tryg Digital By-konceptet.

»Nordic Safe Cities skal bekæmpe ekstremisme. For den hårde tone kan skylle over i direkte handlinger. Det har vi blandt andet set i Sverige. Og set i det perspektiv, vil vi gerne gøre noget ved det,« siger borgmesteren.

Hvad tænker du, den hårde tone har af konsekvenser?

»At man føler, det bliver acceptabelt, og det giver en form for forråelse. Det får en masse til at holde sig væk fra den offentlige debat, og det kan forhindre folk i at stille op til byrådet og andre politiske poster, fordi de ikke ønsker at udsætte sig selv for det.«

Hvad håber du, der kommer ud af kortlægningen?

»At vi får syn for sagen. Hvis vi hver især tænker over det, kan vi forhindre at det spreder sig, og at nogle går over stregen,« siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

»Hvis vi hver især tænker over, hvad vi liker, hvad vi skriver, og hvad vi deler og måske lige sover på det, inden man sætter sig til tasterne, tror jeg, vi kommer langt.«