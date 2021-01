Et vaccinepas kan give dig livet tilbage igen. Når du er vaccineret, er der ingen sundhedsfaglig grund til, at du ikke skulle kunne gå i biografen, mødes med familie og venner, rejse, gå på restaurant eller lignende. Det forklarer Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet og ekspert i virale sygdomme.

»Ja, grundlæggende kan en vaccineret person få det liv tilbage, som han eller hun kendte fra før nedlukningen. Der kan måske være nogle enkelte forhold for helt særligt sårbare eller nogle hygiejnekrav, som bør overholdes, men livet vil stort set kunne leves som før,« siger han.

Livet vil kunne leves som før, hvis altså man bare er vaccineret og kan fremvise det vaccinepas, som angiveligt er lige på trapperne fra sundhedsmyndighederne.

Men flere partier i Folketinget vil ikke give de danskere, der får et vaccinepas, lov til at gå ud i samfundet. Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet vil ikke give de vaccinerede særlige rettigheder, selvom der ikke foreligger en reel risiko for forværring af virussen. Det vil skabe A- og B-hold, mener partierne. Det vender vi tilbage til.

Et vaccinepas er snart virkelighed. Der er bare uenighed om, hvilke rettigheder, som det skal give.

Rune Hartmann forklarer, at vaccinepasset ikke blot kan give en vaccineret dansker livet tilbage. Den kan også normalisere arbejdsforholdene på de større danske arbejdspladser.

»Det er en vigtig debat, da det også kan komme store arbejdspladser til gode. De vaccinerede medarbejdere kan jo møde på arbejde igen,« siger Rune Hartmann.

Hvad hvis 100 vaccinerede personer holder en fest. Ville det være sundhedsmæssigt forsvarligt?

»Ja, det mener jeg, det ville. Vaccinerne er meget sikre, og de få, der måske ville være sårbare, ville så reelt holde sig inden for grænserne af de nuværende restriktioner. Der er også noget teknisk i forhold til, at når så mange immune samles, så har virus svært ved at brede sig,« siger han og fortsætter:

»Det er naturligvis også en politisk diskussion, om samfundet skal åbnes op for de personer, som er vaccinerede. Man vil jo i så fald give de vaccinerede særlige rettigheder, som de ikkevaccinerede ikke får. Men sundhedsfagligt kunne man sagtens gøre det,« siger Rune Hartmann.

Restauranter, hoteller, konferencecentre, festivaler og hele den brede turismeindustri kigger med længsel efter et vaccinepas. For dem er det en genvej til en hårdt tiltrængt omsætning.

»Lad os nu bruge de redskaber, som vi har. Både vaccinepas, men også mulighed for at lave kviktest og antistoftests,« siger Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i Horesta, som netop er hotellernes og restauranternes interesseorganisation.

»Der er tale om virksomheder, der kæmper for deres overlevelse, og hvor selv en lille ekstra omsætning kan betyde forskellen på, om de klarer sig eller ej. Et vaccinepas kan være med til at sikre både virksomheder og danske arbejdspladser,« siger hun.

Jytte Margrethe Frederiksen (83) bliver vaccineret af læge Tomas Johansen, mens statsminister Mette Frederiksen (S) følger med på skærm på Omsorgscentret Kærbo i Ishøj. I princippet kan Jytte nu bevæge sig ud i samfundet uden at udgøre en risiko for sig selv og andre, hvis hun får et vaccinepas.

I Liberal Alliance bakker man helt op om det synspunkt.

»Et vaccinepas bør give adgang til samfundet igen. Det er vigtigt for den enkelte person, men også for omsætningen i de virksomheder, som har hårdt brug for det,« siger sundhedsordfører i Liberal Alliance Henrik Dahl.

Men risikerer vi så ikke at inddele befolkningen i A- og B-hold?

»Jo, man gør måske en lille forskel på folk i en begrænset periode, men her går millimeterretfærdigheden for langt. Især oplevelsesøkonomien lider meget voldsomt under det her. Når ligemageriet bliver så destruktivt, så er det gået for vidt,« siger Henrik Dahl.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) under pressemøde om corona i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg.

Der er dog ret udbredt politisk modstand mod at give de vaccinerede hurtigere adgang til samfundet igen, når de ikkevaccinerede stadig må indordne sig under restriktionerne. I Venstre har man ikke engang taget stilling til spørgsmålet.

SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, har overfor DR udtalt, at 'vaccinepasset ikke må blive adgangsbilletten til samfundet'.

Samme holdning finder man hos Enhedslisten, som mener, det ville skabe A-og B-Hold.

»Ikke alle har muligheden for at få vaccinerne endnu. For eksempel de gravide eller ammende. Det er ikke rimeligt, at de skal udelukkes fra samfundet,« siger Enhedslistens Peder Hvelplund til B.T.

