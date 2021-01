Inden længe vil danskere kunne få bevis for, at de er vaccineret mod covid-19. Det skriver DR.

Sundheds- og ældreministeriet oplyser til DR, at man er ved at udvikle et vaccine-pas. Det skal være klar "primo 2021".

Et vaccine-pas er til personer, der er blevet vaccineret. Det kan være relevant at kunne bevise, for eksempel hvis man skal ud at rejse. eksempelvis være relevant, hvis man skal rejse.

- Det er forventningen, at der kan være krav fra andre lande om forevisning af vaccine-dokumentation ved indrejse. Her kan et dansk vaccinepas bruges, skriver Sundheds- og Ældreministeriet til DR Nyheder.

Der har længe været snak om, hvorvidt et vaccinepas kan indføres. Ideen er, at samfundet så kan åbnes for dem, der er vaccineret, og altså ikke længere forventes at kunne sprede covid-19.

Over for DR noterer eksempelvis musikbranchen via organisationen Dansk Live sig, at det kan gøre det muligt at afholde festivaller og koncerter, der så kan betinge sig vaccinepas.

Modsat har kritikken været, at sådan et pas og en åbning vil give et enormt pres for at blive vaccineret, hvilket kan gøre en ordentlig og retfærdig udrulning af vaccinen sværere.

/ritzau/