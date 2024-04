Blot to måneder før Folkemødet på Bornholm, er den politiske fætter-kusine-fest ramt af problemer.

Der er nemlig store samarbejdsvanskeligheder i organisationen bag den store demokratifestival, skriver Bornholms Tidende og TV 2 Bornholm.

Flere medarbejdere har gennem længere tid været utilfredse med Folkemødets direktør, Peter Christiansen, og nu har projektleder og pressechef Louise Bjerregaard valgt at fratræde sin stilling med øjeblikkelig virkning som følge af konflikten.

»Jeg er slidt op, og det er mine kollegaer desværre også,« siger den nu tidligere pressechef til Bornholms Tidende.

»Der er grænser for, hvad jeg vil være med til, og når dårlig ledelse spænder ben for, at dygtige folk kan gøre deres arbejde ordentligt og skaber mistrivsel og dårlig psykisk arbejdsmiljø, så mener jeg, at man er forpligtet til at sige fra,« lyder hendes uddybende forklaring til Altinget.

Den projekt- og presseansvarlige sagde formelt op i februar, men tilbød at blive i sin stilling til efter Folkemødet, men det bliver altså alligevel ikke til noget.

Medarbejderne har blandt andet kritiseret direktøren for manglende engagement i arrangementet og bagatellisering af medarbejdernes bekymringer.

Det skrev de til ham i et brev, som dagbladet Politiken fik fat i.

»Vi savner en leder med et direkte engagement i opgaven ’at lave Folkemøde’, hvor der kan mærkes et tydeligt overblik over opgavernes omfang og kompleksitet,« skrev medarbejderne ifølge Politiken blandt andet i brevet til Folkemødets ledelse.

Det fik Peter Christiansen til at »sætte sig selv på pause,« mens direktør og bestyrelsen ifølge Altinget holdt et par såkaldte procesdage for at få styr på tingene.

I sidste uge mødtes medlem af bestyrelsen Alfred Josefsen med medarbejderne, og det gav dem håb om en løsning.

Her lod Louise Bjerregaard Josefsen forstå, at det var umuligt at genskabe det gode samarbejde.

Søndag aften fik medarbejderne så en mail om, at Alfred Josefsen og Peter Christiansen ville møde dem mandag morgen for at tale om, hvordan de kunne genskabe det gode samarbejde.

»Så var der ikke så meget mere for mig at gøre andet end at fratræde. Det vil ikke være i Folkemødets interesse, at jeg blev og fortsat udkæmpede en kamp mod ledelsen,« siger Louise Bjerregaard til Bornholms Tidende.

Formand for bestyrelsen for Foreningen Folkemødet, Vibe Klarup, bakker fuldstændig op om direktøren.

Hun medgiver, at foreningen er i gang med en forandringsproces, som har givet utryghed blandt medarbejderne.

»Vi ved godt, at forandring og ledelse kan give lidt turbulens, men vi synes, han (Peter Christiansen, red.) gør det rigtig godt og har vores fulde opbakning,« sagde hun ifølge Altinget i forbindelse med foreningens generalforsamling tirsdag.

Ifølge Fagbladet Journalisten har direktøren selv udtalt, at han vil kommentere sagen efter nogle afklarende samtaler.