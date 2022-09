Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det går alt for stærkt.

Sådan lyder dommen fra flere blå partier, efter at regeringen torsdag aften indledte sine forhandlinger med Folketingets partier om et såkaldt loft over priserne på el, gas og fjernvarme.

»Der kom ikke det store ud af forhandlingerne. Det virker, som om regeringen vil prøve at løse en svær sag inden et folketingsvalg,« siger finansordfører for Venstre Troels Lund Poulsen og uddyber:

»Der var et kaos med varmechecken, og jeg kan godt være bange for, at det her er en ny varmecheck 2.0. Regeringen virker mere optaget af hastighed frem for selve indholdet i aftalen.«

Hos Liberal Alliance kan man summe torsdagen forhandlinger op i en sætning:

»Der er ikke noget at fortælle,« skriver finansordfører Ole Birk Olesen i en sms til B.T.

På pressemødet deltog statsminister Mette Frederiksen, klima-, energi- og forsyningsministeren, finansministeren og erhvervsministeren. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere På pressemødet deltog statsminister Mette Frederiksen, klima-, energi- og forsyningsministeren, finansministeren og erhvervsministeren. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis det står til regeringen, skal et såkaldt prisloft over energiregningerne betyde, at hvis prisen overstiger den fra sidste efterår, vil man kunne indefryse det overskydende beløb.

Et beløb, som man kan betale af i løbet af en periode på fem år via en afdragsordning med en rente, som finansminister Nicolai Wammen (S) foreslår skal være »plus minus to procent.«

Men en manglende oversigt over de administrative omkostninger og mulige problemer med det juridiske grundlag er blot nogle af de problemer, som Venstre og De Konservative fremhæver ved planen.

»Energiselskaberne er vant til at sælge el og ikke lege bank. Der mangler en plan for, hvordan de skal forvalte de mange henvendelser fra danskerne,« siger Mette Ablidgaard, der er politisk ordfører for De Konservative.

Selvom danskernes stigende energiregninger er vigtigt at tage politisk hånd om, efterlyser De Konservative, at regeringen sætter tempoet ned.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard. Foto: Ida Marie Odgaard

»Den ordning, regeringen lægger op til, har store problemer, og jeg er meget bekymret for, om den overhovedet kan lade sig gøre. Det skal gå stærkt, men samtidig har regeringen en bekymrende historik med at haste lovforslag igennem,« siger Mette Abildgaard, der understreger, at De Konservative fortsat vil møde op med en konstruktiv indstilling til forhandlingerne.

Både Venstre og De Konservative foreslår, at elafgiften sænkes til EUs mindstesats.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra finansminister, Nicolai Wammen. I et skriftligt svar til B.T. skriver Finansministeriet, at man ikke kommenterer igangværende forhandlinger.