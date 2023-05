En lokalpolitiker i Sorø kommer nu med en klar opfordring til Sorøs konservative borgmester, Gert Jørgensen:

Gå af Gert.

Budskabet kommer fra Enhedslistens medlem af Sorø Byråd, Bo Mouritzen, efter at B.T. har afdækket, at Gert Jørgensen har brugt en hemmelig og – ifølge eksperter – ulovlig borgmesterkonto til blandt andet at købe koncertbilletter for 33.198 kroner til kommunens topfolk og deres ledsagere.

Søndag har B.T. desuden afsløret, at borgmesteren i 2019 donerede 5.000 kroner til en forening, hvor han selv sidder som kasserer.

»Jeg har ikke længere tillid til Gert Jørgensen, og han bør gå af. Han har haft en hemmelig borgmesterkonto, vi ikke har haft kendskab til, og som tilsyneladende er blevet brugt i strid med loven. Senest er det kommet frem, at han bevilger sig selv penge, og det udstiller magtfuldkommenheden i fuldt flor,« siger Bo Mouritzen.

Dermed øges presset på den konservative bykonge, der har båret borgmesterkæden siden 2014. Onsdag i sidste uge kom det frem, at Ankestyrelsen har bedt Sorø Kommune om en udtalelse i sagen. Sorø Kommune undersøger også af egen drift den særlige borgmesterkonto og erkender, at den er forbundet med juridiske udfordringer.

Også Sorø Kommunes næststørste parti, Socialdemokratiet, er kritisk:

»Det er alvorligt, fordi det handler om habilitet og lovlighed. Det her er ikke bare et problem for De Konservative og Gert Jørgensen, men for hele borgmesterfunktionen i kommunen. Der skal være tillid til, at en borgmester handler i overensstemmelse med loven,« siger gruppeformand Anne Madsen og fortsætter:

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen kritiseres for sin brug af en særlig borgmesterkonto. Foto: Video/stillbillede: Anthon Unger Vis mere Borgmester i Sorø Gert Jørgensen kritiseres for sin brug af en særlig borgmesterkonto. Foto: Video/stillbillede: Anthon Unger

»Derfor mener jeg også, at vi skal have undersøgt, om det der er foregået i Sorø Kommune er lovligt, og om habilitet og lovlighed er i orden,« siger hun.

SFs Linda Nielsen fra Sorø Byråd stemmer i:

»Jeg mener, at vi skal have en advokatredegørelse, så nogle, der har forstand på det, kommer med en vurdering. Sagen er alvorlig for hele politikerstanden i Sorø, fordi det ser halv- eller helkorrupt ud. Og borgmesteren snakker udenom og prøver at fraskrive sig ansvaret. Det nytter ikke,« siger hun.

B.T. har tidligere konfronteret borgmesteren med sagen , og hans svar kan du læse her og se i videoen ovenover.

Gert Jørgensen er desuden vendt tilbage med følgende skriftlige svar på den politiske kritik:

»Selvfølgelig skal der være tillid til, at en borgmester handler efter reglerne. Jeg har fuldt en mangeårig praksis for anvendelse af kontoen. Hvis det ikke er i tråd med reglerne, så beklager jeg naturligvis. Vi er i dialog med Ankestyrelsen og vores eksterne revision, og vi retter naturligvis ind efter deres anvisninger,« skriver Gert Jørgensen og fortsætter:

»Kontoen er ikke hemmelig, og hele kommunalbestyrelsen kender til kontoen. Der har i alle årene været budgetteret med den, ligesom den senest har været drøftet i forbindelse med budgettilpasninger i årets start. Der har desuden været drøftet en ansøgning i december måned i Økonomiudvalget. Jeg har tidligere givet udtryk for, at hvis kontoen til sponsorater, tilskud og repræsentation er brugt forkert, så retter Sorø Kommune naturligvis ind,« lyder det fra Gert Jørgensen, der også afviser at have bevilget 5000 kroner til sig selv:

»Jeg har ikke bevilget penge til mig selv. Sorø Kommune har – også før mig - købt en annonce i julehæftet udarbejdet af Foreningen Jul i Sorø. Hæftet har vi rundsendt som reklame og markedsføring af Sorø Kommune til blandt andet vores venskabsbyer. Det er muligt, at der er sket fejl i administrationen af kontoen, så det får vi rettet op på.«

Klosterbyen Sorø er centrum for en sag, hvor borgmester Gert Jørgensens brug af en særlig borgmesterkonto kritiseres. Her er det Sorøs gamle rådhus. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Klosterbyen Sorø er centrum for en sag, hvor borgmester Gert Jørgensens brug af en særlig borgmesterkonto kritiseres. Her er det Sorøs gamle rådhus. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

I forhold til koncerterne i Sorø Klosterkirke for 33.198 kroner skriver borgmesteren:

»Hvis det ikke er et kommunalt formål at støtte op om en velgørenhedskoncert i Sorø Klosterkirke, hvor overskuddet gik til kommunens svageste borgere på vores kommunale plejecentre i form af et Touch and Play interaktivt fjernsyn/computer på 90 tommer til en værdi af kroner 80.000 – som kan aktivere og glæde brugerne, herunder demente – så stopper vi naturligvis med det.«