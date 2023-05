Den konservative borgmester i Sorø, Gert Jørgensen, fik sig sandsynligvis noget af en overraskelse, da han onsdag parkerede sin bil tæt på Sorøs gamle rådhus.

Han skulle til udvalgsmøde efterfulgt af et kommunalbestyrelsesmøde og gik de 100 meter fra sin bil og hen til rådhusets dør.

På en sidegade til torvet stod B.T. klar til at stille den konservative borgmester spørgsmål til sagen om den særlige borgmesterkonto, som Gert Jørgensen har brugt til at købe koncertbilletter med middage for 33.198 kroner til sig selv og en række kommunale topfolk.

Ledsagere fik også invitationer på kommunens regning. Ifølge eksperter er der tale om private regninger, som borgmesteren selv bør betale.

Borgmesteren har siden 2014 delt 142.000 kroner ud fra borgmesterkontoen i tilskud, sponsorater og gaver, og kontoen er ifølge eksperter ulovlig.

Hvorfor har du som borgmester ikke har sikret dig, at der var den nødvendige lovhjemmel til at dele ud af de her penge?

»Det, jeg kan gøre, er at spørge administrationen om de her ting. Er det inden for den ramme, som der er blevet bevilget til tidligere og fremadrettet. Og der har ikke været nogen røde flag. Så jeg har ikke gjort noget imod de oplysninger, jeg har fået. Og jeg beklager selvfølgelig, hvis det viser sig, at det skulle være ulovligt.«

Men du er øverst ansvarlig for administrationen, så det er i sidste ende dit ansvar.

»Det kan man godt sige. Nu er de pågældende medarbejdere, som var der på det tidspunkt, der ikke i dag. Så jeg synes, det er svært at angribe nogen af dem, som ikke er her i dag på den konto. Men jeg har selvfølgelig gjort det, jeg skulle. Jeg synes også, det har været rimeligt, at vi har givet det sponsorat til Rotary for at holde de her julekoncerter i perioden fra 2014 til 2018, som du skriver (koncerterne for 33.198 kroner, red.),« siger borgmesteren.

Har du ikke på noget tidspunkt tænkt: Gad vide, om jeg måtte dele de her penge ud?

»Nej, fordi jeg har bare fortsat en praksis. Jeg har ikke bemærket det, og det kan nogen så sige, at det kan være en fejl, hvis det forholder sig sådan, som I fremlægger det,« siger Gert Jørgensen.

I forhold til de her koncerter, som jeg har skrevet om for 33.000 kroner. Eksperterne siger, at det er private udgifter. Kommer du til at betale de her penge tilbage til kommunen?

»Jamen, nu skal vi have undersøgt det. Nu beder vi revisionen og Ankestyrelsen finde ud af, om det her er en privat omkostning. Min udfordring er, at jeg ikke som privatmand kan gå ind og give kommunale medarbejdere penge.«

Eksperternes kritik – gør den indtryk på dig?

»Selvfølgelig. Det gør al kritik. Jeg synes, at det er ubehageligt at blive beskyldt for, at jeg har givet penge til privatpersoner. Det har jeg ikke, det har jeg også skrevet til dig. Jeg har forsøgt at bruge og forvalte de her midler, som henhører under, at vi kan give tilskud, når det ikke passer ind i de almindelige ansøgningsfrister i kultur, fritid og andre ting. Og hvis det så viser sig at være forkert, så er jeg selvfølgelig også meget ked af det,« lyder det fra Gert Jørgensen.