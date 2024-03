Der blev skabt færre job i den amerikanske private sektor end forventet.

Det viser tal fra ADP for februar. Det skriver CNBC med henvisning til ADP, der er en privat rapport, der bruges som en indikator for den officielle arbejdsmarkedsrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium.

Der blev skabt 140.000 nye job i den private sektor i USA i februar. Det er en smule lavere end konsensusestimatet, som lå på 150.000 nye job.

Det er dog en pæn stigning sammenlignet med januar, hvor jobskabelsen i den private sektor lå på 111.000.

Jobtallene fra USA har haft stor betydning på det amerikanske aktiemarked. Det skyldes, at mange aktieinvestorer har frygtet, at stærke jobtal kan puste til inflationen.

Centralbankerne har rentestigninger til at bekæmpe inflationen, og det har aktieinvestorerne ikke været begjestret for, da det har en negativ effekt på selskabernes adgang til finansiering, og at det generelt sænker farten på økonomien.

Senere onsdag løftes sløret for JOLT-rapporten, som også indeholder vigtige tal for jobrapporten.

Den rapport kan få betydning for markedet ifølge Oskar Barner Bernhardtsen, som er investeringsstrateg i Saxo Bank. Det kan du læse mere om her.

Både tallene fra JOLT og ADP anses som vigtige tal i optakten til den store amerikanske jobrapport, som anses som et af de vigtigste økonomiske nøgletal. Derfor har tallet også fået tilnavnet 'kongetallet'.

Kongetallet offentliggøres fredag eftermiddag dansk tid.

