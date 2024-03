363.115 kroner om dagen.

Trods kun få måneder i jobbet som nytiltrådt topchef hos Carlsberg har Jacob Aarup-Andersen allerede fået en løn, der til at tage og føle på.

Det fremgår af den såkaldte aflønningsrapport for bryggeriets topledelse, der onsdag blev lagt ud i forbindelse med årsregnskabet for 2023.

Her kan man se, at Jacob Aarup-Andersen, der tiltrådte 1. september, for sine kun fire måneder i direktørsædet har indkasseret hele 44,4 millioner kroner.

Regnestykket er dog lidt mere kompliceret end som så.

For den langt største portion – 29,9 millioner kroner – har Carlsberg-direktøren rent faktisk fået som kompensation for at forlade sit tidligere job, stillingen som direktør hos ISS.

'Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at kompensere ham for de langsigtede incitamenter (bonusser, red.), som han mistede ved fratrædelsen fra sin tidligere ansættelse,' som det lyder i aflønningsrapporten.

Her fremgår det i øvrigt, at Jacob Aarup-Andersen i samme henseende fik yderligere 12 millioner kroner i kontant, som dog alle er blevet omsat til aktier (de er derfor ikke talt med i regnestykket med de 363.115 lønkroner om dagen).

Og så til selve lønnen.

Her har Carlsberg-topchefen fået en grundløn på 4,4 millioner kroner for de fire måneders arbejde.

Diverse bonusser sender dog den samlede lønpakke op på i alt 14,4 millioner kroner.

Også Finans.dk har i øvrigt omtalt Jacob Aarup-Andersens lønpakke.

Af aflønningsrapporten fremgår det også, at den afgåede direktør, Cees 't Hart, tjente i alt 44,9 millioner kroner i 2023, indtil han i efteråret gik på pension.

Det vil sige, at Carlsberg har udbetalt lige over 100 millioner til de to personer, der i 2023 har bestridt selskabets toppost.