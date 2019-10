L.O.C. og Christiane Schaumburg-Müller har netop annonceret, at de er gået fra hinanden. I det lys sidder følelserne ekstra meget uden på tøjet på L.O.C.s nye album.

Fredag udsender den 40-årige rapper nemlig sit niende album, 'Ekkokammer', der er det første lange L.O.C.-udspil siden 2014-albummet 'Sakrilegium'.

Det forrige album udkom efter L.O.C og Christianes stort anlagte jule-bryllup i 2012 og indeholdt blandt andet kærlighedserklæringen 'Paradis Brænder', der inspireret af L.O.C.s bryllupstale indeholdt linjer som:

»Jeg har det smukkeste ved min side. De kan sigte alt de vil, men de kan aldrig skyde os ned« og »Hvis Paradis Brænder, vil jeg tage derhen. Døden er ikke nok til at stoppe mig. Hvis Paradis brænder, vil jeg finde dig og følge dig hjem.«

Siden blev de skilt, men parret fik alligevel i 2016 sønnen Constantin, og de store følelser kan høres på 'Ekkokammer', der blandt andet indeholder det stærkt stemningsfulde nummer 'X'

Det åbner med linjen:

»Må jeg få denne dans, så jeg kan smadre dit syn på mænd. Man har aldrig elsket ordentligt, før man først foragter hinanden.«

L.O.C. har ofte kæmpet med indre dæmoner i sit tekstunivers. Han fortsætter selvransagelsen og rapper et andet sted på 'X':

»Vi er ikke noget for dig, min kære. Ser du, vi kapper hovedet af folk, til der sprøjter rosé op i guillotinen. Du kan ikke klare din egen medicin, når du spiller tosset som kvinde min.«

Et andet sted lyder det:

»Tror det er smart at virke indifferent, når du i virkeligheden mangler nogen. Vi er så bindegale alle os, der aldrig har været værd at samle på. Os der tror det løser noget at kneppe uden om i stedet for bare at gå.«

På den allerede udsendte single '99/19' rapper L.O.C. til sit yngre jeg. Til fyren, der voksede op blandt arbejderklassen i Aarhus og endte med penge, berømmelse og en stor Hellerup-villa.

L.O.C. rapper blandt andet:

»Jeg håber, det er alle pengene værd, at du nu sidder isoleret uden nogen af de gamle drenge, du kan brække brød med. Jeg ved, du prøver at få det til at se cool ud at være enspænder, men din bums, det er du også nødt til, for du er blevet alt det, du sagde, vi ikke ville. En fucking pacifist, der tror, det kræver mod at leve fejt. Det' intet under, at jeg jagtede en tidlig død, når alternativet var, at jeg skulle vokse op og blive mig.«

Det nye album afsluttes med et for L.O.C. ret iøjenfaldende og nærmest vuggevise-agtigt nummer til sønnen Abu Constantin, hvor han lover at passe på sin lille dreng og våge over ham, selv efter at han ikke er her længere.

»Du skal aldrig nogensinde mangle noget. Så luk du blot dine øjne og drøm dig væk. Jeg håber, natten bliver god og lang. Ja, jeg ved godt, at far snakker for meget. Så jeg skal nok tie stille og synge din sang,« synger L.O.C. og afslutter herefter albummet med den irske folkesang 'Irish Ways and Irish Laws'.