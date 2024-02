Sammen har de vundet to VM-titler og stået på podiet på Le Mans, men de danske stjerner Marco Sørensen og Nicki Thiim har ikke været et fast makkerpar siden 2020.

Nu genforenes den danske duo i en Aston Martin – naturligvis med nummer 007 – i et af verdens sværeste mesterskaber.

Det har den engelske bilgigant bekræftet, og dermed kan danske motorsportsfans igen heppe på 'Dane Train', som deres biler altid bliver kaldt.

»Ja for satan! Det lægger jeg ikke skjul på,« lyder det begejstret fra Marco Sørensen, da B.T. spørger, om han har savnet sin danske makker.

I ægte James Bond-stil skal Marco Sørensen og Nicki Thiim selvfølgelig køre i Aston Martin nr. 007 i GT World Challenge Endurance Cup 2024. Foto: Aston Martin Vis mere I ægte James Bond-stil skal Marco Sørensen og Nicki Thiim selvfølgelig køre i Aston Martin nr. 007 i GT World Challenge Endurance Cup 2024. Foto: Aston Martin

»Det bliver sgu dejligt. Vi har et pissegodt venskab, og Nicki er en af de bedste racerkørere, jeg har kørt med. Nu skal vi ud at banke de andre,« siger Marco Sørensen.

»At køre med sin bedste ven og en af verdens bedste GT-kørere ved sin side gør det ti gange sjovere. Vi har det sjovt, imens vi gør et meget seriøst stykke arbejde på banen,« fortsætter den 33-årige racerkører, der kalder det motiverende at få 'Dane Train' på banen igen.

De to danskere får italienske Mattia Drudi som tredjekører i GT World Challenge Endurance Cup, der som navnet antyder er et mesterskab med langdistanceløb for GT3-biler.

Og det er ét af de allerhårdeste mesterskaber i verden, fordi alle de store bilfabrikker stiller op med biler med fuldt pro-lineup i modsætning til VM-serien, WEC, hvor der skal være en amatør i hver bil i GT3-klassen.

Mattia Drudi vandt i 2023 GT World Challenge Sprint Cup, hvor løbene er kortere.

»Vi har haft et par testdage med ham, hvor han var hurtig og stabil. Han har alt det, en medkører skal have. Det skal nok blive godt,« forsikrer Marco Sørensen om den 25-årige italiener, som hidtil primært har kørt Audi.

Årets højdepunkt i mesterskabet er det ikoniske 24-timersløb på Spa-Francorchamps, der også giver flere point til stillingen end de resterende fire løb.

»Det bliver en kamp uden tvivl, men målet er, at vi skal vinde. Det bliver vi nødt til. Det er en ny bil, så de første par løb bliver hårde, og teamet skal lære bilen at kende, så vi kommer op i fart inden Spa.«

Nicki Thiim og Marco Sørensen bliver genforenet hos Aston Martin. Foto: Aston Martin Vis mere Nicki Thiim og Marco Sørensen bliver genforenet hos Aston Martin. Foto: Aston Martin

»Det skal vi være fuldt klar til. Hvis vi undgår fejl og får et godt resultat der, ser mesterskabet fint ud,« siger Marco Sørensen.

Det er belgiske Comtoyou Racing, der kommer til at stå for driften af danskernes Aston Martin.

Det første løb i mesterskabet køres 7. april.

Siden Marco Sørensen og Nicki Thiim fra 2015 til 2020 var Aston Martins stjerneduo, har de kun kørt få løb sammen. Det var netop 24-timersløbet på Spa i 2021 og 2022 samt 24-timersløbet på den berømte og berygtede Nürburgring Nordschleife i 2022.

Nicki Thiim og Marco Sørensen har tidligere fejret store triumfer sammen. Foto: Drew Gibson Vis mere Nicki Thiim og Marco Sørensen har tidligere fejret store triumfer sammen. Foto: Drew Gibson

Begge danskere fik i slutningen af 2023 forlænget deres kontrakter som fabrikskørere for Aston Martin.

Dermed får de også chancen for at jagte en gylden mulighed, som Marco Sørensen sætter ord på LIGE HER.

Marco Sørensen skal også køre VM-serien, WEC, i år, men optakten har været påvirket af kaos.

Nicki Thiim skal også køre det prestigefyldte tyske DTM-mesterskab i en Lamborghini.